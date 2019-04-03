Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Nisan 2019 Çarşamba 12:14

Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Anlatıldı

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından gençlerin madde kullanımını azaltmak için aileye ve topluma düşen sorumlulukları belirtmek amacıyla “Gençlik ve Madde Kullanımı” konulu konferans düzenlendi.

Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları Anlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Kadın Meclisi üyeleri ve konferanslarını sunmak üzere İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz katıldı.

Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz, madde bağımlılığını, vücudun bir veya birden çok bölümünü olumsuz yönde etkilemesi, bundan dolayı zarar görüldüğü hâlde bu maddelerin kullanımının bırakılamaması, şeklinde tanımladı.

Yılmaz, “Eğer bir birey her durum ve koşulda maddeyi almak için engellenemeyen arzu duyuyor, kullanamadığı zaman el titremesi, çenede titreme, sürekli ve aşırı miktarda su tüketme ihtiyacı duyuyorsa ve arkadaş çevresinde ani değişim yaşanmışsa, o kişi madde kullanıyor olabilir” dedi.

Gençlerimizin uyuşturucu maddelere yönelmesinde ergenlik dönemindeki ruhsal değişimler, maddeye karşı merak, ani patlamalar, aileyle geçirilen zamanın azalması, arkadaş çevresi, kendi sınırını aşma ve kendini topluma kanıtlama hissi, asilik ve farklı olma hissinin etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına sabır, sevgi ve anlayışla yaklaşması gerektiğini söyledi.

Gençleri bağımlılıktan korumak için onları iyi analiz etmemiz gerektiğini belirten Yılmaz, “Ebeveynler olarak çocuklarımızın arkadaşlarını tanımalıyız, onların asi tavırlarına karşı arkadaş gibi yaklaşmalıyız, baskıcı konuşmalardan kaçınmalıyız, yanlışlarında ve doğrularında onların yanında olduğumuzu hissettirmeli, değerli olduklarını davranışlarımız ve sözlerimizle çocuklarımıza yansıtmalıyız. Böylece çocuklarımızı koruyabiliriz” dedi.

Yılmaz, gençlerimizi tehlikelerden uzaklaştırmanın bir başka yolunun da onları yeteneklerine ve kendi isteklerine göre spor, tiyatro, müzik gibi faaliyet dallarına yönlendirerek zamanlarını dolu geçirmelerini sağlamanın faydalı olacağını ifade etti.

Program sonunda katılımcılar konu ile ilgili sorular yönelterek sunumlarından dolayı İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Barış Yılmaz’a teşekkür ettiler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayısıda Zirai Don Kısmen Etkili Oldu Kayısıda Zirai Don Kısmen Etkili Oldu
Malatya'da Su Ürünleri Av Yasağı 1 Nisanda Başladı Malatya'da Su Ürünleri Av Yasağı 1 Nisanda...
2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi 2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı...
Milletvekili Fendoğlundan Başbuğ Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesajı Milletvekili Fendoğlundan Başbuğ Türkeş'in...
Başkan Çınar, İşe Hızlı Başladı, Sahaya İndi, Vatandaşlarla Biraraya Geldi Başkan Çınar, İşe Hızlı Başladı, Sahaya İndi,...
MHP İl Başkanı Avşar'dan Başbuğ Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Dolaysıyla Mesaj MHP İl Başkanı Avşar'dan Başbuğ Türkeş'in...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Kayısıda Zirai Don Kısmen Etkili Oldu
Malatya’da 23-25 Mart tarihleri arasında yaşanan zirai don hadisesinin ardından, bölgede inceleme yapan...

Haberi Oku