Bahreyn’li İş Adamları Vali Baruş’u Ziyaret Etti

Körfez ülkesi Bahreyn'de önemli yatırım şirketleri olan ve dünyanın birçok ülkesinde yatırımları bulunan Bahreynli iş adamları, kentteki temasları kapsamında Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Bahreyn’in en büyük ticari kapasitesine sahip sekiz büyük şirketin yöneticileri ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu yer aldı.

Bahreyn’li iş adamları ilimiz ve çevresinde ticari yatırımlar için inceleme yaptıklarını ve bu konuda FKA ile işbirliği içerisinde bulunduklarını anlattıkları sohbette Vali Baruş da ilimiz de yapılabilecek her türlü yatırıma destek verdiklerini ve bunun sevindirici olduğunu paylaştı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)