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24 Şubat 2020 Pazartesi 14:25

Bahri Arıtma Tesisine Kavuşuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Bahri mahallesinde inşa edeceği atıksu arıtma tesisi çalışmalarına devam ediyor.

Bahri Arıtma Tesisine Kavuşuyor
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Bahri mahallesinde yapılacak olan çalışmaları yakından takip eden MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, bölgeyi ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yapılacak tesis ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Karataş: “Akçadağ İlçemizin başta Bahri mahallesi olmak üzere diğer mahallelerinin kanalizasyon arıtması ile ilgili sorunları değerlendirmek için ziyaretlerde bulunuyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bölgenin atıksu arıtma tesisine ihtiyaç duyduğunu tespit ettik. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda Bahri mahallemize inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisi için yer belirleme işlemlerini tamamladık. Arkadaşlarımız proje çalışmalarını tamamladıktan sonra tesisimizi inşa etmeye başlayacağız. Böylece Akçadağ ilçesi Bahri, Güzyurdu, Mihmanlı ve Yağmurlu mahallelerimizin kanalizasyon atıklarını arıtacak bir tesis kurmuş olacağız. 13 ilçemizde kanalizasyon arıtma ihtiyacı olan yerlerle ilgili tespit çalışmalarımız devam etmektedir.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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