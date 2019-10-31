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31 Ekim 2019 Perşembe 17:35

Bakan Berat Albayrak Malatya'da

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Havaalanında Vali Aydın Baruş ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Albayrak buraya müjde vermek amacıyla geldiğini söyledi.

Bakan Berat Albayrak Malatya'da
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla hazırlanan iş dünyası ile buluşma programlarına Malatya’dan start verdi. Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını belirten Bakan Albayrak, "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız." dedi. Bakan Albayrak öte yandan, "Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi faizlerinde 200 puan indirim yapacaklar." diyerek iş dünyasına müjdeyi verdi.

Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” etkinliğinin ardından AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı ile Defterdarlığa geçen eden Albayrak, burada yetkilerle görüştükten sonra kent merkezindeki Akpınar Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

İş yerlerini tek tek dolaşarak esnafa hayırlı işler dileyen Albayrak, esnafın ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Albayrak, esnaf ziyaretinde kendisine ikram edilen ürünlerin tadına baktı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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