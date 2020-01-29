Bakan Kurum Malatya Merkez ve İlçelerinde İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sivrice merkezli depremin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği merkez ve ilçelerimizdeki hasar tespit çalışmalarını yerinde görmek ve yetkililerden bilgi almak amacıyla Malatya’da incelemelerde bulundu.

İlk olarak Valilik toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Bakan Kurum; "Bu süreçte tüm Türkiye birliğin, beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. Depremin olduğu andan itibaren 81 ilimizde 82 milyon vatandaşımızın yüreklerinde Elazığ vardı. Malatya'da enkaz altında vatandaşlarımız vardı. Bu çerçevede herkes seferber olmak suretiyle, yaralılarımızı kurtarmak suretiyle, enkazları kaldırma faaliyetlerine destek verdiler ve bu destek halen devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri yapan güvenlik güçlerimize, AFAD, Kızılay, UMKE’mize, diğer illerden gelen itfaiyelerimiz var. Arama kurtarma ekiplerimiz var. Sivil toplum ekiplerimiz var. Cansiperane bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Ben hepsine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bakanlık ekiplerinin, deprem olduktan 2 saat sonra olay yerine intikalinin hemen başladığını söyleyen Kurum, "Tüm illerimizden gelen ekipler Malatya'da, Elazığ'da sahada hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştı. Toplamda bin kişilik ekibimiz ile hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Malatya'da yapmış olduğumuz şu an itibariyle hasar tespit çalışmalarında, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 340 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı 20 tane de acil yıkılacak binalarımız var. Teknik çalışmalarımız Malatya için hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya’mızda depremden etkilenen 14 altyapı tesislerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak belediyemizin altyapılarında herhangi bir sorun olmadığını, Malatya Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerimizin altyapı taleplerine dair de destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu eksikleri gidermek amacıyla üyelerimize belediyelerimize kaynat aktardık. Valiliğimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 5 milyon lira, AFAD’a 3 milyon lira, yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımıza da 3 milyon lira maddi destek yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir belediyemize de 3 milyon lira maddi destek sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız." diye konuştu.

Kurum, "Ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza konut ihtiyacını barınma ihtiyacını giderecek çalışmalar yapılması talimatını vermişlerdir. Bu çerçevede yine Malatya’mızın köylerinde de Doğanyol’da Kale’de, Yeşilyurt ve Battalgazi’nin köylerinde temel üzerine çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Bugün ilçelerimizde yapılacak konutların yerlerini tespit edeceğiz. Ön tespit çalışmalarına göre toplu Konut İdaresi Başkanlığımız sahada proje çalışmalarını başlatacak. Elazığ'da ne yaptıysak Malatya'da da onu yapacağız. Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımız var. Ağır hasarlı binalarda taşınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da kira yardımı, taşınma yardımı vermek suretiyle destek sağlayacağız. Konutların yapımına, Şubat sonu, Mart başı başlayacağız. En geç yılsonuna kadar tamamlanacak sürecimizi de inşallah başlatmış olacağız. Malatya’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm Türkiye olarak bu birlik beraberlik içerisinde deprem sürecinde zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını en kısa zamanda sarılacağını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Vali Aydın Baruş da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kente desteğini hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Baruş, "Bu deprem sürecinde vatandaşlarımız gerçekten büyük sıkıntılara maruz kaldılar. Onların yaşadığı sıkıntıları bir an önce gidermek için depremin ilk saatinden itibaren hareket etmiştik. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak, İçişleri Bakanlığımızın, AFAD başkanlığımızın ve diğer ilgili kurumların çok büyük desteğini aldık. Bu destek artarak devam etti, ediyor. Biz bu süreçten inşallah daha güçlü çıkacağız. Bizler de Valilik olarak hükümetimizin yapmış olduğu yardımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalarımızı yaparak inşallah kısa süre içerisinde bunları gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da gelişmeleri yakından takip ettiklerini, desteklerinde dolayı Bakan Kurum'a teşekkürlerini iletti.

Ardından ilimiz merkezinde bulunan deprem nedeniyle ağır hasarlı binaları inceleyen Bakan Kurum ve beraberindekiler buradan Battalgazi İlçemize bağlı Bulutlu Mahallesine geldiler, burada yetkililerden bilgiler alarak yerinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için talimatlar verdi. Bulutlu mahallesinden Kale ilçesine geçen heyet buradaki vatandaşların sorunlarını dinlediler. Öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaların süratle yapıldığını söyleyen Bakan Kurum ve beraberindekiler Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemeler yapmak üzere buradan ayrıldılar.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde depremde yıkılan ve hasar gören binaları inceleyen Bakan Kurum, depremzedelerle de görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ ve Malatya'da 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bugün Malatya'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasar tespit çalışmaları neticesinde Malatya il ve ilçelerinde toplamda 638 bağımsız bölümden oluşan 430 yıkık, 5 bin 826 bağımsız bölümden oluşan da ağır hasarlı bina olduğunu tespit ettik. Battalgazi ilçemizin köylerinde, Doğanyol'da, Pütürge'de, Kale ilçemizde detaylı bir şekilde arkadaşlarımız tespitlerini yapıyor. Tespitin bitmesine müteakip aynı Elazığ'da olduğu gibi köylerimizde, altını beton örme üstünü de çelik konstrüksiyondan yapacağımız ve yanında vatandaşlarımızı hayvancılıkla ilgili ihtiyaçlarını gidereceği ahır uygulamalarını gerçekleştireceğiz"

Bakan Kurum, Doğanyol ilçe merkezinde 145 ağır hasarlı binanın bulunduğunu dile getirerek, ilçe merkezinde yapılacak projede de burayı tarihiyle kültürüyle koruyacak ve ilçeye yakışacak önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini aktardı.

"145 yıkık binanın bir alanda toplandığını görüyoruz. Yine aynı yerinde 145 binamızı, ağıl ve sosyal donatılarıyla yapıp hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimize ilişkin de hane sayısına göre de depremden hasar gören vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek konutların üretimini yapacağız. En geç şubat ayı sonu mart ayı başı gibi de Elazığ'da yapım sürecini başlatacağız. En geç yılsonuna kadar da inşaatlarımızı bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullanan Kurum, bu süreçte vatandaşlara kira ve taşınma yardımının Valilik koordinasyonunda AFAD tarafından verileceğini kaydetti.

Kurum, geçici barınma ihtiyaçları için çadırların köylere dağıtıldığını, konteynerlerin toplu alanlarda kurulduğunu, vatandaşların barınma ihtiyaçlarını geçici de olsa karşılayacak bu alanları hızlı bir şekilde Valilik kanalıyla koordine ederek yaptıklarını belirtti.

Gazetecilerin Doğanyol'da inşa edilecek konut sayısına yönelik sorusu üzerine Kurum, şöyle devam etti:

"Tespitlerimizi yapıyoruz. Tespitleri bitirdiğimiz zaman Doğanyol'daki sayıyı belirleyeceğiz. Doğanyol'da şu an için tespit edilmiş ağır hasarlı 557, 85 yıkık, 25 de metruk binamız var. Tespitlerimizin tamamlanmasına müteakip yapacağız. Pütürge'de de alanlarda incelemelerde bulunacağız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına hemen talimatı vermek suretiyle inşa yapımını da bir taraftan başlatacağız."

Bakan Kurum, Tarımköy uygulamalarına ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Malatya'da, Elazığ'da vatandaşlarımız hayvancılıkla da uğraşıyor. Dolayısıyla bu merkezlerdeki hasarın çok olduğu alanlarda Tarımköy uygulamaları yapacağız. Tarımköy uygulamaları tek katlı, çelik konstrüksiyondan ve yanında ahırı olacak şekilde uygulanacak. Bu da hem merkezde hem köylerde uygulanacak" dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)