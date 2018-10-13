13 Ekim 2018 Cumartesi 16:58

Bakan Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.