Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:58

Bakan Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bakan Pakdemirli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Ziyarete Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin yanı sıra AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Polat, bilgilendirmenin ardından ziyaretin anısına Bakan Pakdemirli’ye kayısı ve kayısı kristali hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku