Bakan Selçuk ve Erdoğan’dan MTÜ Rektörü Karabulut’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberinde TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni ziyaret ettiler.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, tarafından karşılanan Bakan Selçuk ve beraberinde Bilal Erdoğan üniversite bünyesindeki Turgut Özal Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Bakan Selçuk, Bilal Erdoğan ve beraberlerindeki heyeti üniversite yerleşkesinde Atçılık ve Hippoterapi Merkezini gezdirerek, yürütülen çalışmalar ve hedeflenen projeler hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Atçılık ve Hippoterapi Merkezinin açık manejinde ata bindiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)