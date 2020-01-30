Bakan Soylu ve Bakan Koca Malatya’da

Valiliğe geçen Bakan Soylu ve Bakan Koca, Vali Aydın Baruş'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Valilikte yapılan toplantının ardından depreme ilişkin süreç ve gelişmelerle ilgili basın mensuplarına açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Depremin hemen ardından bölgeye gelerek vatandaşlarla bir arada olduklarını dile getiren Soylu, "Şunu ifade etmek isterim ki milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde oldu. Bu dayanışma içerisinde ortaya konulan irade de aslen bize çok şey öğretti. Büyük bir milletin parçası, ferdiyiz. Böyle büyük bir milletin ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Depremin meydana geldiği saatten sonra 1416 artçı depremin yaşandı. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gayret gösteriyoruz.

"Malatya Valiliğimiz, Elazığ'da olduğu gibi afet koordinasyon merkezinde, milletvekillerimiz, tüm belediye başkanlarımız, kurum ve kuruluşlarımızla büyük bir gayret içerisinde oldular. Depreme maruz kalan bölgelerdeki vatandaşlarımıza el uzattılar. O günden bu yana 6 bine yakın çadır dağıttılar. Her birine yatak, ısıtıcı ve diğer ihtiyaçlar ile gıda kolileri, battaniye dağıtıldı. Sıcak yemekten kumanyaya kadar vatandaşımızın tüm gıda ihtiyaçlarında AFAD, Kızılay, gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kurum ve kuruluşlarımız herkes el birliğiyle çok önemli bir mücadele ortaya koydu."

Yıkılan binaların olduğunu, bunlar üzerinden belirledikleri ödemelerin bir kısmının gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Soylu, eşyalı olanlarla ilgili acil kira yardımlarının yarın sabah dağıtılacağını bildirdi.

"Bankalarımız gece de açık olacaklar. Oradan da gerekli ödemeyi temin ederler. Sayın Cumhurbaşkanımız da köylerdeki konutların çelik konstrüksiyon olacak şekilde yapılması lazım geldiği talimatını verdi. Gerekli planlamalardan sonra bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Vatandaşın her noktada yanındayız. Herkes, gücü ölçüsünde elinden gelen çabayı ortaya koyuyor.

Yaraları en kısa sürede saracağız. Depremden daha az etkilenmek için almamız gereken tüm tedbirleri, deprem sırasında alacağımız tedbirleri ve deprem sonrası yapılacakları bir kez daha değerlendireceğiz." diye konuştu.

Depremden etkilenen çocuklara psikolojik destekten, Diyanet İşleri Başkanlığının manevi rehberlerine, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının sunduğu hizmetlere kadar herkesin sahada olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, yaraların sarılmasına katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

"Arama kurtarma çalışmaları, bütün Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşti. Ciddi bir süreç oldu. Deprem oldu, binlerce yaralı olduğu halde sağlık sistemimizde en ufak bir aksama olmadı. Şehir Hastanesi Elazığ'da tıkır tıkır çalıştı ve deprem izolatörü ile en güvenli sığınak haline geldi. Bu da atılan adımların aslında geçmiş dönemden itibaren en önemli göstergelerinden biri. Sağlık konusunda çok ciddi bir özgüven içerisinde olduğumuzu söylemek isterim. Depremin tamamını değerlendirdiğimizde en ufak bir aksama olmadı. Sonra gönüllüler sahada ve öyle bir duygudaşlık yaşanıyor ki bu süreç hakikaten çok şeyler öğretti."

Bakan Soylu, yaklaşık 100 milyon lira bağış yapıldığını ifade ederek, yardımların hakkaniyet içerisinde ulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

Bölgenin tamamının depremzede olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Varlıklı ve yoksul arasında değişen bir şey yok. Kimse evine giremiyor zaten. Bütün depremzedelere bakmak bizim temel görevimiz. O açıdan bu konuda da çok önemli adımlar attık. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hakikaten birçok meselenin, milletimizin desteği ve duasıyla altından kalktık, kalkmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu meselede de vatandaşımızı yalnız bırakmadan, onların mağdur olmasına fırsat vermeden, karşı karşıya kaldığımız durumda maddi kayıpları telafi edeceğiz. Manevi olarak da vatandaşların yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca da depremin olduğu ilk saatlerden itibaren Elazığ ve Malatya'nın Doğanyol ilçesinde olduklarını hatırlattı.

Tedbirleri hızla almaya çalıştıklarını dile getiren Koca, "Özellikle sağlık boyutuyla bütün sağlık personelimiz ilk andan itibaren seferber oldu. Türkiye'nin birçok ilinden personelimiz var. Ciddi bir fedakarlık, özveri gösterildi. Deprem sevgi, merhamet ve yardımlaşma duygularımızı tekrar hatırlamamıza vesile oldu."

Elazığ ve Malatya'da hastanelere başvuran 1607 hastanın olduğunu dile getiren Bakan Koca, bu hastaların önemli bir kısmının taburcu edildiğini kaydetti.

"Hastanelerde tedavisi devam eden 58 hastamız var. Malatya'da ise 15 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Malatya'da bugün itibarıyla yoğun bakımda takip edilen bir hastamız kalmadı. Bu dönemin ikinci evresi olan halk sağlığı, enfeksiyon veya salgınların önlenmesi, kronik hastalıkların takibi gibi daha çok psikososyal desteğe ihtiyaç duyulan yoğun bir durum olduğunu biliyoruz. Bu psikososyal desteği de planlamak üzere bir yaklaşım içindeyiz."

“Çadırlar ve toplu yaşamın olduğu alanlarda hızla sahra hastaneleri ünitesini oluşturduk. Bugün itibarıyla 9 hastaneye ulaştık. Bu ünitelerden birini Doğanyol'da açtık. 800'e yakın hastaya bugün bu merkezlerde bakıldı.. Ben normal rutin sağlık kuruluşlarımızdaki muayeneden bahsetmiyorum. Bu ünitelerimizde 24 saat hizmet veriliyor, uzman hekim, hemşire ve yanında ambulans bulunuyor." dedi.

Bundan sonraki süreçte taburcu edilen yaralıların, evde takiplerine başladıklarına değinen Bakan Koca, kronik hastaların da tespitine başladıklarını, ilaca erişimi sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Bu dönemde sağlık alanında ciddi bir sorun yaşanmadığına, sağlık personelinin olağanüstü bir performans sergilediğine dikkati çeken Bakan Koca, bütün sağlık personeline teşekkür etti. Bakan Koca, Doğanyol'da daha önce planlanan ve projesi biten yeni hastane ihalesinin de 2 gün önce yapıldığını, bunun, hastane binasının yanında 10 lojmandan oluşan bir yapı olacağını sözlerine ekledi.

Toplantı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Aydın Baruş, Ak Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililer ile depremden zarar gören Battalgazi İlçesi ve Kale İlçelerine geçerek vatandaşların sorun ve dileklerini dinlediler. Sorunların çözümü noktasında gerekli talimatları veren Bakan Soylu devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ve gerekenin en kısa sürede yapılacağını vatandaşlara aktardı.

İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı Koca deprem nedeniyle Turgut Özal Araştırma hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)