Bakan Tüfenkci TSO Başkanı Erkoç’un kızının düğününe katıldı

Erkoç ve Kadıoğlu ailesinin mutlu günü. TSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç’un Kızı Sena Erkoç ile İş Adamı Mahmut Kadıoğlu’nun oğlu Okan Kadıoğlu çifti Dünya evine girdi.

Bir düğün salonunda gerçekleşen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin yanı sıra Vali Ali Kaban, Ak Parti Malatya Milletvekili Nurettin Şahin, Ak Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Şerafettin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şefik Şengül, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlçe Belediye Başkanları, STK ve Oda Başkanları, Kurum ve Kuruluşların Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an tilavetiyle başlayan düğünde Bakan Tüfenkci, TSO Başkanı Erkoç’a tebriklerde bulundu. Cifte temennilerde bulunan İl Müftüsü Ümit Çimen, dua ve nasihatlerde bulunarak, “Büyüklerinizi sayın, onları ihmal etmeyin, dinin direği namaza dikkat edin, namazı ihmal etmeyin” dedi.



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İHA