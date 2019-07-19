Bakan Turan, ''Malatya’nın Gelişimine Hep Birlikte Katkı Sağlayacağız''

Büyükşehir Belediyesindeki ziyarete Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’ın yanı sıra Vali Aydın Baruş, eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Belediye Başkanları, Karayolları Genel Müdürü ve bürokratları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Gürkan: Türkiye’ye örnek olacak bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdik

Kayısı festivali hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bu yıl gerçekleştirmiş olduğumuz Kayısı Festivalini ‘Güneşin Altın Yumurtası’ teması ile gerçekleştirdik. Kaysı Festivalimiz 1973 yılında başlayan geleneksel yapı içerisinde devam ediyordu. Festivalimiz 6 yıldır yapılmıyordu. Bu yıl Malatya’nın bütün paydaşları tarafından büyük bir sevinç ve coşku içerisinde karşılandı. Kayısı ile ilgili yapmış olduğumuz kortej yürüyüşü inanıyorum ki Türkiye’de örnek alınacak bir yürüyüştü. Kortej yürüyüşünde devlet-millet ve siyasi tabanın her kesiminde olan insanların katılımın 50 bin kişinin katılımı ile bir yürüyüş gerçekleştirildi. Biz memleketimizde birlik ve beraberlik duygusu ihdas edildikten sonra diğer işlerin yapılacağı kanaatindeyiz” dedi.

Gürkan: Kuzey Çevreyolu projesinin biran önce tamamlanmasını bekliyoruz

Başkan Gürkan, “Sizlerin hassasiyetlerini biliyoruz. Malatya’ya gelmeden önce yılan hikâyesine döndü diye değerlendirdiğimiz Malatya halkı tarafından özlemle beklenen Kuzey Çevre yolu ile ilgili bizzat yerinde inceleme yaparak, ilgili kurumlarınızdan brifing aldınız. Kuzey Çevre yolumuz inşallah sizin direktiflerinizle kısa süre içerisinde bitirilmesini arzu ediyoruz. Malatya trafiğini ciddi manada rahatlatacak olan hem de zaman kaybının önüne geçecek olan bu projenin biran önce tamamlanması noktasında yardımlarınızı bekliyoruz. Malatya’nın diğer ulaşım aksları ile ilgili sorunları sizlere daha öncede iletmiştik. Sizler de gerekli talimatları vermiştiniz. Bazı bölgelerimizdeki yol akslarının Karayolları uhdesine alınarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasını da beklemekteyiz” dedi.

Gürkan: Karayolları şube müdürlüğünün yerinin belediyemize devrini bekliyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ayrıca Şehir merkezinde kalan, Karayolları Şube Şefliği alanı içerisinde bulunan alanın Malatya’mıza yeşil alan olarak kazandırılması ve alt kısmının ise otopark olarak düzenlenmesi için Belediyemize devrini arzu ediyoruz.

Aldığımız tablonun sizler bilincindesiniz. Kısıtlı bütçe ile elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Malatya’mız insanlık medeniyetinin başlamış olduğu bir şehirdir. Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehirdir. Bizlerde hizmet destanları yazmak için buradayız. Malatya insanlık tarihinin başladığı yerdir. Yapılan kazılar sonucundaki bulgular bunu göstermektedir. Malatya aynı zamanda taş devrinden demir devrine geçişin ilk süreçlerinin yaşandığı ve dünyada demirin kılıç olarak kullanıldığı yerin bulunduğu mekânda Malatya’dır. Bu anlamda Aslantepe höyüğünde çıkan ilk Kılıç’ın birebir aynısını size hediye etmek istiyorum. Sizleri Malatya’mızda ağırlamaktan duyduğum gurur ve onuru belirtmek istiyor, hemşerilerim adına hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Turan: Malatya tarihi, kültürü ve sosyal dokusuyla önemli bir şehrimiz

Malatya’nın geçmişten günümüze birçok devlet ve siyaset adamı yetiştirmiş önemli şehirlerden biri olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, “Anadolu’muzun önemli şehirlerinden biri olan ve birçok medeniyete beşiklik ev sahipliği yapmış önemli kentlerimizden biri. Tarihte üstlenmiş görevlerin dışında ülkemizin Türkiye Cumhuriyetinin geçmişinde çok değerli devlet adamları yetiştirmiş bir kentimiz. Sahip olduğu insan değeri ile tarihi değerleri, kültürel değerleri ile medeniyeti ve uygarlığıyla önemli bir şehrimiz. Bulunduğu konum itibariyle de Doğu-Batı, Kuzey-Güney akslarında bir kavşak noktasında. Buda Malatya’mızın ülkemizin önemli kentlerinden birisi olduğunun göstergesi. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmelerden de payını almış bir kentimiz. Büyükşehir vasfında ve şehir sosyal ve ekonomik yönden gelişiyor” dedi.

Turan: Malatya insanının vefasını buradan söylemeden geçemeyeceğim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, “Kayısı festivali nedeniyle bu yörenin önemli bir mahsulü olan ve dünyada da hak ettiği nam, şöhretin sahibi olan kayısı için düzenlenmiş olan festivalinde hem Malatya’mızın tanıtımına hem kayısının tanıtılmasına katkı sağlamasını diliyorum. Uzun yıllardan beri bu festival yapılıyor. 1982 yılında askerlik görevini yapmak için Ağustos ayında geldiğimde Malatya’da Kernek Meydanında kayısı festivali yapılıyordu. Benim Malatyalılığım o zaman başladı. Malatyalılarla o günden beri dostuz o zamandan beri hala görüştüğümüz dostlarımız vardır. Malatya insanının vefasını buradan söylemeden geçemeyeceğim” dedi.

Turan: Karayolları bugüne kadar Malatya için önemli çalışmalar yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, “Bakanlığımızın sorumluluğunda olan öncelikle Karayolları çalışmalarında bugüne kadar Malatya’mız için önemli çalışmalar yapıldı. Doğu-Batı Kuzey-Güney istikametinde mevcut yolların kapasitelerinin artırılması, iyileştirilmesi ve bölünmüş yollar haline getirilmesi amacıyla komşu illerle olan bağlantıları önemli ölçüde tamamlandı diyebiliriz. Malatya kentinin sürekli gelişmesi ve büyümesi, araç sahiplerinin artması şehir içi ulaşımın şehirlerarası ulaşımdan ayrılması amacıyla Malatya’mıza çevreyolu projesi başlatmıştık. Bu proje uzun bir geçmişe sahip. Bu işe başladık devam ediyoruz. Geçmişte kaybedilen zamanları bir kenara bırakıp bu projemizi öncelikli olarak Malatya’daki ulaşım altyapısının hizmetine dâhil edeceğiz.

Malatya’ya bugün gelir gelmez projenin devam eden kesimlerini Karayolları Genel Müdürümüz, Bölge Müdürümüz, Valimiz, Milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimiz ile birlikte yapılan çalışmaları gördük. Yapılan çalışmaları yeterli görmedik. Bu çalışmaların hızlandırılması ekip ve ekipmanların artırılması ile yol güzergâhının yapılacağı güzergâhında biran önce idari işlemleri yapılması için ilgili arkadaşlarımızla görüşülerek bu projeyi Malatya’mıza en kısa süre içerisinde kazandırmanın gayretinde olacağız” dedi.

Turan: Malatya’nın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turan, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bazı taleplerde bulundu bunlarla ilgili geçmişte yapmış olduğumuz işlemler var bunları takip edeceğiz. Malatya’mızın şehirsel, kentsel gelişimine katkı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla hep birlikte el birliğiyle Malatya’mıza kazandırılmasına çalışacağız.

Karayolları Şube Şefliğimizin bulunduğu alanın Malatya’mıza bir kent parkı olarak kazandırılması noktasında bir talepleri olmuştu geçmişte, bu konu ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalar vardı. Bunları bundan sonra hızlandırıp icraata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan’a Kayısı ile Aslantepe höyüğünde çıkan ilk kılıcın birebir aynısını yansıtan bir kılıç hediye etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)