Baro Başkanı Han mazbatasını aldı

Adliye toplantı ı salonunun da Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman ın katılımı ile düzenlenen törende Enver Han, Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman’dan mazbatasını teslim aldı.

Han hukukun üstünlüğüne inanmış, yargı bağımsızlığını sonuna kadar savunacaklarını , Bağımsız savunmanın hakkını ve hukukunu sonuna kadar savunan barolar olarak dimdik ayakta olduklarını ve görevlerini ifa etmeye devam ettiklerini ifade ederek,”Pazar günü itibariyle bir seçimimiz oldu. Meslektaşlarımızın takdiriyle yeniden üçüncü dönem baro başkanlığını yürütmek üzere bugün göreve başlıyoruz. Sağ olsunlar Cumhuriyet Başsavcım ve Adalet Komisyon Başkanımız buradalar. Başkanımızın elinden mazbatayı alıyor olmak bana büyük bir gurur veriyor. Avukat olmadan yargılama olmaz. Bugün bunu başkanım ve başsavcı ile birlikte yeniden sergilemiş olduk. Tüm yönetim, denetim ve üst kurula seçilen arkadaşlarımız ile birlikte mazbatamızı alacağız. Malatya’mıza, hukuk camiamıza hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman ise, yeniden baro başkalığına seçilmesinden dolayı Han’ı tebrik ederek, başarılar diledi.

İHA