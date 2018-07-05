Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 17:37

Baro Başkanı Han’dan Başbağlar katliamı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başbağlar katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Baro Başkanı Han'dan Başbağlar katliamı mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Han, mesajında, “5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 33 masum yurttaşımız vahşice katledilmiştir. Başbağlar katliamı insanlık tarihine kara leke olarak geçen, 25 yıldır dinmeyen acımız olmuştur. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık örnektir. Yapılan bu saldırıda amaçlanan şey, ülkemizin kardeşliğini ortadan kaldırıp milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku