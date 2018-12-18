Baruş, ''Allah Kimseyi Vatansız, Topraksız ve Yurtsuz Bırakmasın''

Program öncesi Vali Baruş, Beydağı Geçici Eğitim Merkezi Resim Kursu öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Muhacirden Ensara” Resim Sergisinin açılışını yaptı. Sergideki resimleri tek tek inceleyen Vali Baruş ayrıca Beydağı Gençlik Merkezi öğrencilerinin yapmış oldukları Ebru sanatı çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Daha sonra merkez içerisinde hazırlanan Vali Baruş farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürünün sergilendiği stantları gezdi.

Kültür merkezindeki program, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 190 Farklı Milletin Buluşma Noktası “ Büyüksün Türkiye” video gösterimi ile başladı.

Program açılış konuşmasını yapan Malatya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük’ün konuşmasının ardından 18 Aralık Dünya Göçmenler Gününü kutlayarak söze başlayan Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında: “Ülkelerini terk eden insanların durumuna ve sorunlarına değinmek; bu sorunların nasıl çözülebileceğini konusunda fikirler geliştirmek bu günün anlam ve önemini aksediyor.

Bugün şunu söyleyebiliriz ki dünya üzerindeki savaşlar, acımasızlıklar, baskılar ve meydana gelen çatışma ortamları insanları başka ülkelerde hayat hakkı aramaya sevk ediyor. İnsanın vatanını, köklerini, ailesini terk etmesi kolay bir şey değil ancak karşınızda savaş varsa soykırım varsa ırkınızdan dinimizden, dilimizden dolayı ayrımcılık varsa bir süre sonra artık dayanılmaz hale gelince gözbebeği bildiğiniz ve atalarımızın yaptığı yurdu terk etmek zorunda kalabiliyorsunuz.

ALLAH KİMSEYİ VATANSIZ, TOPRAKSIZ VE YURTSUZ BIRAKMASIN

Suriye’deki çatışma ortamından kaçan milyonlarca insan dünyanın başka yerlerinde kendilerine hayat hakkı tanıyacak yurtları arıyorlar ve bu insanların dünyada en emin bildiği ve hayatlarının teminat altına alınacağından emin oldukları yer Türkiye’dir. Türkiye; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir gelişme kaydederek hem yardım anlamında hem de güvenlik anlamında insanların sığınağı haline gelmiştir. Bugün dünyada ekonomik bakımdan çok gelişmiş ülkeler var ancak Türkiye milli gelirine oranla en fazla insani yardım yapan ülke. Türkiye, hak ve adalet temasıyla insanlık kavramını tüm dünyaya anlatan ülkedir. Bugün Suriye’de Filistin’de, Arakan’da, Somali’de Afrika ülkelerinin birçoğunda Afad’ın, Kızılay’ın ve diğer kuruluşlarımızın yardım çalışmalarını görüyoruz.

Dünya Uluslarası Göçmenler Gününün yaşamış oldukları sorunların çözümüne vesile olmasını Cenabı Haktan temenni ediyorum Allah kimseyi vatansız, topraksız ve yurtsuz bırakmasın” dedi.

18 Aralık Dünya Göçmenler Günü programı göçmen öğrencilerin okuduğu şiirler, yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan bağlama ve gitar korosunun seslendirdiği şarkılar ve yine yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi ile devam etti.

Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ahmet Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük, STK temsilcileri ve yabancı uyruklu göçmenler ve vatandaşların katıldığı program sonunda Suriyeli çocukların parmak izleriyle yaptıkları “Türk Bayrağı” tablosu İl Göç İdaresi Müdürü Atilla Kölük tarafından Vali Aydın Baruş’a takdim edildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)