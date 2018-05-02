Başı sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kurtarma ekipleri, karganın sıkıştığı yere merdiven yardımı ile çıkarak kurtarma çalışması yaptı. kısa süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan karga tekrar özgürlüğüne kanat çırparken, vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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