Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mart 2020 Çarşamba 16:42

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"

Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı düzenlendi.

'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kentteki uyuşturucu kullanımı ve mücadele konularının ele alındığı toplantının açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, “İçişleri Bakanlığımızca Mart ayını uyuşturucuyla mücadele ayı olarak ilan etti. Bu kapsamda önemli çalışmalar yapılması isteniyor. Dolayısıyla bu kapsamda yapacağımız çalışmaları tüm kurumlarımızın koordinasyonu ile birlikte ilimizde de nasıl başarılı bir şekilde yürütebiliriz bunu konuşmak üzere bir araya geldik” dedi.

Vali Baruş konuşmasının devamında “İçişleri Bakanlığımızca "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" mottosu ile başlatılan projeyle ilgili bilgilendirme, farkındalık, mücadele ve kararlılık için faaliyetler düzenleyeceğiz” dedi.

Bu bağlamda; Mart ayı boyunca mahallelerde muhtarlar ve mahalle sakinleriyle toplantı yapılması, tiyatro ve kısa film gösterimi yapılması, öğrenciler arasında yarışma düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine yönelik panel ve sempozyum düzenlenmesi, vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde stantlar kurularak broşür dağıtılması ve bilgilendirme yapılması, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirici afişler asılması, okullarda rehber öğretmenler tarafından öğretmen ve öğrencilere eğitim verilmesi, din görevlilerince camiler, kahvehaneler ve evlerde eğitim verilmesi, gençlere yönelik olarak spor turnuvaları düzenlenmesi ve spor karşılaşmalarında bilgilendirici pankart asılması gibi faaliyetler yapılması yönünde kararların alındığı toplantı, ilgili kurumlar tarafından hazırlanan sunumların yapılmasının ardından sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Kahraman Mehmetçiğe Mektup Kahraman Mehmetçiğe Mektup
Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil ve Adaletli Olmaktır” Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil...
Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi
Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan...
Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı”...
“Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi “Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının...
14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor 14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek...
Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik
Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu
Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde...
Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun" Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"
Yukarı Çık
banner687

MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı ‘Bahar Kalkanı' harekatına...

Haberi Oku