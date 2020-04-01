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01 Nisan 2020 Çarşamba 11:25

Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız’’

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın, ‘‘Allah'ın izniyle, bu zorlu süreci de gerek kurallara uyarak gerekse de maddi manevi birbirimize destek olarak atlatacağız. Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız.’’

Başkan Akın, ‘‘Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız''
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Malatya Tarım ve Hayvancılık Platform Başkanı İhsan Akın’ın Basın Açıklaması;

“Bildiğiniz üzere ülke olarak birçok afet yaşadık zor süreçlerden geçiyoruz. Bu süreçlerden biri olan Covid 19 salgını ile de yaklaşık bir aydır mücadele veriyoruz. Ülkemizin bu süreci gerek sağlık çalışanlarımızın zaman gözetmeksizin gayretli bir şekilde çalışmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Sağlık Bakanımızın gerekli önlemleri zamanında alması ve halkımızın sabrı, kararlılığı ile çok iyi bir şekilde atlatacağımızı düşünmekteyim. Burada önemli olan herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir.

Şu anda Malatya dört ilçemizin dört kırsal mahallesinde karantina uygulaması başlatılmıştır. Yetiştirici ve çiftçi temsilcisi olarak bizler, dışarıdan ilimize gelen vatandaşlarımızın, kırsala gelmeden önce karantina şartlarına uymaları, bu 14 günlük karantina sürecini kendilerini evlerinde izole etmelerini istiyoruz. Öte yandan verdikleri taahhütlere uymayanların KYK yurtları, askeri hastane, açık cezaevi ve birçok buna benzer belirlenecek ve belirlenmiş yerlerde karantinaya alınmaları gerekmektedir. Çünkü bu tedbirlere uyulmadığı takdirde kırsal da üretim yapan çiftçilerimiz, yetiştiricilerimiz köy karantinaya alındığı için olumsuz etkilenmektedir. Böyle zor süreçlerde üretime daha fazla ihtiyaç olduğu için dışarıdan gelen insanlarımızın duyarlı olması ve kırsal mahallelerimize gitmemesi gerekli olup bu kapsamda önlemler alınmalıdır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına ben de şahsım olarak 3 koyun bedeli ile bu kampanyaya katılıyorum, Bir Koyun da Bizden Biz Bize Yeteriz Türkiye’m diyorum. Aynı zamanda gerek bir koyun bedellide bizden diyen imkânı iyi olan Tarım platformu ve tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Bu anlamda gerek imkanı olan gerek imkânı kısıtlı olanlar ise sms yoluyla kampanyaya katılımları için mesajları attık desteklerini bekliyoruz. Buradan devletimizin ve milletimizin imkânlarından faydalanan tüm kurum, kuruluş, STK, siyasetçi, iş adamı ve imkânı olan herkese sesleniyorum. Gün destek olma ve bu zorlu süreçten hep birlikte beraberce çıkma günüdür. Bazı sosyal medya hesapların da kuru kuruya destek paylaşımı yapanlara buradan tavsiyemiz, elimizi cebimize atıp bu konuda birbirimize destek olalım. Allah'ın izniyle, bu zorlu süreci de gerek kurallara uyarak gerekse de maddi manevi birbirimize destek olarak atlatacağız. Güçlü Türkiye olmanın gereğini yapacağız.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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