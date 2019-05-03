Başkan Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı

TÜDKİYEB Yönetim kurulu üyesi ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan AKIN, “Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) olarak düzenlediğimiz. Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları, Maliye Ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Tarım Ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin çalışmaları ile 4 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona çıkarılması projesi bağlamında yaptığımız, Küçükbaş Hayvancılık Şurası ve İstişare toplantımızı, 28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında, Antalya Aska Lara Hotel de yaptık. Toplantımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili Bürokratları, teknik personelleri, İl Birlik Başkanları, Yönetim ve Teknik personelleri ve ilgililer katıldı.

Toplantı da gündeme gelen önemli konu başlıklar ı;

· Toplantımızda Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulurken, özellikle Belediyelerin idareci ve yerel yöneticilerin kırsala ve yayla hayvancılığını daha fazla desteklemeleri gerektiği,

· Toplantımızda Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulurken, özellikle Belediyelerin idareci ve yerel yöneticilerin kırsala ve yayla hayvancılığını daha fazla desteklemeleri gerektiği,

· Toplantımızda Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulurken, özellikle Belediyelerin idareci ve yerel yöneticilerin kırsala ve yayla hayvancılığını daha fazla desteklemeleri gerektiği,

· Mera ve Yayla yasaklarının kaldırılması, meraların korunması ve mera ıslah projesi çalışmalarının, amacına hizmet edilmesi noktasında yapılması,

· Mera ve Yayla yasaklarının kaldırılması, meraların korunması ve mera ıslah projesi çalışmalarının, amacına hizmet edilmesi noktasında yapılması,

· Mera ve Yayla yasaklarının kaldırılması, meraların korunması ve mera ıslah projesi çalışmalarının, amacına hizmet edilmesi noktasında yapılması,