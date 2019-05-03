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03 Mayıs 2019 Cuma 14:04

Başkan Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Antalya’da düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı.

Başkan Akın, Küçükbaş Hayvancılık Şurasına katıldı
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TÜDKİYEB Yönetim kurulu üyesi ve Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan AKIN,Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB ) olarak düzenlediğimiz. Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın talimatları, Maliye Ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Tarım Ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin çalışmaları ile 4 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısının 100 milyona çıkarılması projesi bağlamında yaptığımız, Küçükbaş Hayvancılık Şurası ve İstişare toplantımızı, 28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında, Antalya Aska Lara Hotel de yaptık. Toplantımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili Bürokratları, teknik personelleri, İl Birlik Başkanları, Yönetim ve Teknik personelleri ve ilgililer katıldı.

Toplantı da gündeme gelen önemli konu başlıkları;

· Toplantımızda Küçükbaş Hayvancılığın desteklenmesi gerekliliği üzerinde durulurken, özellikle Belediyelerin idareci ve yerel yöneticilerin kırsala ve yayla hayvancılığını daha fazla desteklemeleri gerektiği,

· Mera ve Yayla yasaklarının kaldırılması, meraların korunması ve mera ıslah projesi çalışmalarının, amacına hizmet edilmesi noktasında yapılması,

· Yıllardır Çoban sıkıntısı çekilmesinden dolayı, ilk etapta En az beş bin adet Afgan çoban istihdam edilmesi için, yasal çalışma yapılması,

· Yıllardır konuşulan ama bir türlü çözüm üretilemeyen Mera komisyonunda Birliklerin de bir temsilcisi olması çalışmasının bir an önce yapılması,

· Hazine arazileriyle ilgili çalışmaların yapılması, işgal, atıl durumdaki ve amacı dışı kullanılmamaları için bir an önce tarım arazisine dönüştürülerek, yem bitkileri ve tahıl ürünleri ekimleri yapılarak, ekonomiye kazandırılması,

· Küpesiz hayvan sayısının bazı bölgelerde fazla olması ve bu kapsamda bir an önce küpelendirme çalışmalarına hız verilerek bir an önce yaptırılması,

· Yetiştiricilere acil yayladaki sosyal ihtiyaçları olan Çadır, Jeneratör vs projelerine destek verilmesi,

· Her yıl aşılarını Düzenli bir şekilde yaptıran yetiştirici ve üreticilere destek verilmesi, teşvik edilmesi,

· Belediyelerin kurban satışları ve farklı çalışmalarda tanzim merkezleri oluşturarak yetiştiricilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılaması,

· Kuzu ve buzağı ölümlerinin önüne geçmek için bir an önce koruyucu hekimlik sistemine geçilmesi,

· İş yükünün azalması için özel veteriner ve ilgili teknik personellere aşı yetkisinin verilmesi,

· Küçükbaş hayvan küpelerinin tekrar ücretsiz olması ve küpe affı süresinin uzatılması, Kesime gidecek olan hayvanlara sadece basit tespit küpesi takılması ve taktırılması,

Toplantı bitiminde masaya yatırılan konular teknik personeller tarafından taslak halinde getirildi, soru cevapta konular görüşülerek ilgililere iletildi, bu ve benzer konularda olumlu çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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