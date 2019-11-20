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20 Kasım 2019 Çarşamba 00:21

Başkan Avşar'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Avşar'dan Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı
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Başkan Avşar, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ” 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen “Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi” ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralayarak güvence altına almaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin altına imza atan ilk ülkelerden biri olan Türkiye çocuklara büyük önem vermektedir. Büyük Önder Atatürk’ün yüce Meclisin açılış gününü çocuklara bayram olarak hediye etmesi ve bu anlamlı günün halen dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olması bunun önemli bir göstergesidir. Çocuklarımız insanlığın ve ülkemizin ortak ümidi, geleceği ve hayatın gerçek hazineleridir. Sevgiyi ve kardeşliği temsil eden, hayatımızı her yönüyle güzelleştiren çocuklara tüm haklarının korunduğu yaşanabilir bir dünya bırakmak tümüyle hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizim en büyük hedefimiz geleceğimiz olan çocuklarımıza her alanda gelişmiş güçlü ve lider konumda bir ülke bırakmaktır. Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın özel bir duyarlılığa ve korumaya ihtiyacı vardır. Sevgi, sağlık, eğitim, yaşam ve korunma hakkı çocukların en doğal hakkıdır. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük hizmet onları sevgi ve şefkatle yetiştirmektir. Çünkü sevgi ve şefkatle yetiştirilen her çocuk büyüdüğünde bireyi olduğu topluma sevgi, şefkat ve merhametle yaklaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle “Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.Çocuklar dünyanın en büyük servetidir.Çocuk haklarıyla çocuktur ! MHP Malatya’da tüm teşkilatımız olarak 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum”dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Çocuklara, Hakları Anlatıldı
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.

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