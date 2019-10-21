Başkan Avşar'dan Dünya Gazeteciler Günü Mesajı

Başkan Avşar, mesajında, 21 Ekim'in ülke ve dünyada Gazeteciler Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Medya doğru, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Gazeteciler olaylar ve her türlü gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirme görevini yerine getirirken, kamuoyu oluşturmada da aynı zamanda önemli bir güç merkezidir. Başarılı hizmetlerin yerine getirilmesinde, basın sektöründe yer alan meslek örgütleri çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve haber alma hakkının gelişiminde büyük katkıya sahip olan ve bu görevin ifası uğruna yaşadığı tüm zorluklara rağmen meslek ilkelerine sadık kalarak doğru habercilik görevini en başarılı şekilde yerine getiren başta Malatya medyası olmak üzere tüm gazetecilerin Dünya Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)