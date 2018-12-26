Başkan Avşar'dan Mehmet Akif Ersoy'u Anma Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ın Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yılı dolayısıyla anma mesajı yayınladı. Başkan Avşar, mesajında Mehmet Akif Ersoy’un bilgisi, azmi, inancı, çalışkanlığı ve vatan sevgisi ile millete örnek olan, inandığı doğruları savunan bir dava adamı olduğunu ifade etti.

Mesajında, Mehmet Akif Ersoy gibi değerlerin yaşatılmasının, fikirlerini, eserlerini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünkü nesillere anlatmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Başkan Avşar;

‘Türk milletinin uğrunda savaştığı ve savaşacağı değerleri ölümsüz mısralarda ebedileştiren Mehmet Akif Ersoy’u minnetle anıyoruz. Bizlere milli mücadelemizi anlatan eşsiz bir eser hediye etmiştir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Savaşımızın manevi cephesini hazırlayanlara öncülük etmiş örnek alınması gereken bir ahlak adamıdır. Milletimizin bugünlerini aydınlatan ışığı, toplumun değerlerini ve kişisel ahlakını sağlam bir temele oturtmuş olan Mehmet Akif Ersoy, bilgisi, azmi, inancı, çalışkanlığı ve vatan sevgisi ile millete örnek olan, inandığı doğruları savunan bir dava adamıdır. Bugün ülkemizde sağlam bir şekilde yol almak isteyen her seviyedeki insan için Akif, büyük bir rehber, zemin inşa edicidir. Bu açıdan Akif, herkesin örnek alabileceği bir zenginliğe sahiptir. Mehmet Akif Ersoy gibi değerleri yaşatmak, fikirlerini, eserlerini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünkü nesillere anlatmak hepimizin ortak görevidir. Bu milli ve manevi değerimizin kıymetini bilmeli, büyük eseri Safahat'ı iyi anlamalı, gelecek nesillere anlatmalı, onu örnek almalı ve kardeşliğimizin bekası için Mehmet Akif Ersoy gibi diğer büyüklerimizi de doğru okumalı ve manen yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelenin mimarlarından olan tarihimizin en değerli şairi Mehmet Akif Ersoy’u 82. ölüm yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.’

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)