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10 Aralık 2019 Salı 12:45

Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 7-17 Aralık tarihleri arasında kutlanan Mevlana Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj
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Başkan Avşar, yayımladığı mesajında; Mevlana sadece Konya’nın veya Türkiye’nin değil, bütün dünyanın büyük bir değeri olduğunu belirtti. Mesajında, ’’Hazreti Mevlana; sevgi, kardeşlik, barış, hoşgörü, iyi niyet, umut ve günahlardan tövbe etmenin en güzel timsalidir’’ ifadesine yer veren Başkan Avşar, şunları kaydetti:

’’Hazreti Mevlana’nın temsil ettiği sevgi, kardeşlik, barış, hoşgörü, iyi niyet insanı düşünceye sevk eden ve büyük bir boşluğa hitap eden vazgeçilmezlerimiz. Dünyada Hazreti Mevlana’ya olan ilginin gittikçe arttığını görüyoruz. Mevlana’nın görüş ve düşüncelerine bugün bütün dünyada büyük bir ilgi var. Aslında bunun altında yatan en temel neden ise birçok yönden karışıklık ve bunalım içinde olan dünyanın, Mevlana’nın öğütlerine olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Bu açıdan baktığımızda, Mevlana, sadece Konya’nın değil, ülkemizin ve hatta tüm dünyanın adeta insanlığın övünebileceği, gurur duyabileceği ve hep birlikte istifade edebileceği insanlığın büyük bir değeridir. Bu duygu ve düşünceler ile Gönüller Sultanı Hazreti Mevlana’yı 746. vuslat yıl dönümünde gönlümüzdeki ve düşüncemizdeki şevk, sevgi, rahmet ve minnet duyguları ile anıyoruz."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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