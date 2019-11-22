Başkan Avşar'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı

Başkan Avşar, mesajında, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir öğretmenden eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını alma kabiliyetini kazanmamıştır’ sözü eğitim ve öğretmenlerin toplumsal yaşantımızdaki yerini ortaya koymaktadır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, eğitim ve öğretimin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bu özlü sözü ile bizlere açıkça anlatmıştır. Bizler bugün yöneticiler olarak, fiziki anlamda birçok eser yapabiliriz. Ancak bunları kullanacak donanımlı, eğitimli nesilleri yetiştiremezsek, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi ortamlarda büyütemezsek aslında yapmış olduğumuz çalışmaların hiçbir anlamı olmaz. Fiziki alanların, eğitim yuvaların anlam kazanması, iyi ve fedakar öğretmenlerin eliyle olmaktadır. Bizler de bu anlamda MHP İl teşkilatı olarak, gerek minik yavrularımıza, gerek okullarımıza destek verme imkanı bulduğumuz için kendimizi mutlu ve bahtiyar buluyoruz. Gülen her bir çocuğumuzun tebessümünde tarifi imkansız mutluluk ve gurur duyuyoruz. Böyle anlamlı ve güzel bir günde, öncelikle Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)