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30 Eylül 2019 Pazartesi 16:27

Başkan Avşar'dan Yaşlılar Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Yaşlılar Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayınladı.

Başkan Avşar'dan Yaşlılar Günü Mesajı
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Başkan Avşar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir, bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, minnet ve şükran duygularımla yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyorum"



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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