Başkan Avşar'ın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ın Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatının 81. yılı dolayısıyla yayınladığı mesaj;

“Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü 81. ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum diyen Başkan Avşar, mesajında şu ifadelere yer verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın üzerine çöreklendiği, kuşattığı Türk Milletinin küllerinden yeniden doğmasına önderlik etmiş bir liderdir.

Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ebediyete intikalinin üzerinden 81 yıl geçmesine rağmen Türk milletinin kalbindeki yerini ve sevgisini korumayı başaran büyük bir devlet adamı ve komutan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü rahmet ve şükran ile anıyoruz”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)