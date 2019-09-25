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25 Eylül 2019 Çarşamba 09:51

Başkan Avşar'ın Türk Dil Bayramı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar , ’26 Eylül Türk Dil Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Avşar'ın Türk Dil Bayramı Mesajı
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Başkan Avşar, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’nun düzenlediği ilk dil kurultayının, aynı yılın 26 Eylül günü gerçekleştirildiğini ve bu nedenle 26 Eylül’ün, ülkemizde "Dil Bayramı" olarak kutlanmaya başlandığını belirtti. Bir milleti bir arada tutarak, ortak değerler etrafında birleştiren dil, o milletin en temel yapı taşlarından birisi olduğunu kaydeden Avşar, “Dilini kaybeden milletlerin benliğini de kaybedeceği gerçeğinden hareketle, dilimizi geliştirerek muhafaza etmemiz, millet olarak geleceğimizi de güvence altına almamız anlamına gelmektedir. Unutulmamalıdır ki; milli değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki en önemli vasıta olan güzel Türkçe'mizin, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda daha yaygın ve doğru bir şekilde konuşulması ve etkinliğinin artırılması, sadece eğitimcilerimizin değil hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle, özellikle son dönemlerde yaygınlaşan ve dilimizin anlamını bozarak değişime uğramasına sebep olacak yabancı kelime kullanma alışkanlığından kurtulmak, çevremizi de bu durumun hassasiyeti konusunda bilinçlendirmek, en önemli görevlerimiz arasında olmalıdır. Bu münasebetle milletçe dilimizin öneminin farkında olarak ona sahip çıkmalı ve hak ettiği değeri vermeli, dilimizi gelişigüzel kullanma yoluna gitmemeli, hele hele diğer diller karşısında dilimize daha çok önem göstermeliyiz” dedi.

Mesajında Türk milletinin zorlu süreçlerden, bedeli yüksek bir dönemden geçtiğini vurgulayan Avşar ,"Milli varlığımızı tehdit eden, istikbalimizi tehlikeye sokan karmaşık ilişkiler serisi, kaotik gelişmeler dizisi tüm boyutlarıyla karşımızdadır. Geniş ve büyük bir coğrafyada varlık, birlik ve dirlik mücadelesi veren Türklük şuuru her şeyden evvel sahip olduğu tarihsel ve kültürel zenginliklerle saldırılara direnmektedir. Bu zenginliklerin en başında, hatta kaptan köşkünde güç kaynağımız, bekamızın güvencesi güzel dilimiz Türkçe bulunmaktadır. Dil, bir medeniyet alameti, bir millet hazinesi, bir kültür vahasıdır. Elbette Türk milletinin dili Türkçe’dir.

Kaldı ki bu ezeli hakikat hiç değişmeyecektir. Türkçe, var oluşumuzun teminatı, bağımsızlığımızın ebedi güvencesidir. Dil aynı zamanda siyasi ve kültürel birlikteliğe stratejik boyut kazandıran kimlik ve kişilik harcımızdır. Dilde başlayacak bir çözülmenin, dile sirayet eden bir çürümenin milli mukavemeti kıracağı, dayanışma ve kardeşlik ruhuna zarar vereceği hiç tartışma götürmez bir gerçektir. Türkçe yüzyıllardır çok geniş bir coğrafi sahada yaygın olarak kullanılan köklü ve kutlu bir dildir. Balkanlardan Orta Asya’ya, Mağrip’den Rusya steplerine, Türkmeneli’nden Avrupa içlerine kadar Türkçe’nin mevcudiyeti bunun en somut işaret ve delilidir. Türk diline, Türk kültürüne ve Türklüğün bekasına yönelik acımasız ve ahlaksız komplolar aslında bizzat Türk düşmanlığı ve tahammülsüzlüğün yansımasıdır" açıklamasında bulundu.

"Dilimizin doğru ve temiz kullanımı, kurallarına riayet edilmesi, bozulmasının ve bulanık hal almasının önüne geçilmesi hepimizin sorumluluğu altındadır diyen Başkan Avşar, Bu duygu ve düşüncelerle, 26 Eylül 1932 tarihinde toplanan Birinci Dil Kurultayı’nın yıl dönümünde, aziz milletimizin Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum. Türkçe’nin gelişmesi için emek veren, çaba gösteren, bu uğurda hayatını vakfeden kutlu ceddimize Allah’tan rahmet diliyor, halen yaşayan Türkçe sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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