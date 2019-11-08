Başkan Avşar Lösemili Çocukları Unutmadı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi onkoloji servisinde yatan lösemili çocukları ziyaret ederek acil şifalar diledi. Başkan Avşar Lösemili çocuklara çeşitli hediyeler vererek Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman yanlarında olduklarını açıkladı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar ve yönetim, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji servisinde yatan lösemili çocukları ziyaret ederek ailelerine ve çocuklara yanlarında olduklarını iletti. Acil şifalar dileyen İl Başkanı R.Bülent Avşar, çocuklara hediyeler vererek, “Hastanemizde aldığımız bilgilere göre lösemili hasta çocuk sayımız 25-27 civarında. MHP Malatya teşkilatı olarak farkındalık yaratmak ve akabinde onların yalnız olmadığını hissettirmek amacıyla bizlerde bugün lösemili çocuklarımızı ziyaret ettik. Cenab-ı Allah yavrularımıza acil şifalar versin. Farkındalık yaratmak adına yılda sadece belirli günlerde yanlarında olmayalım bu yavrularımızın MHP olarak her zaman yanlarında ve dualarımızdalar” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr.Ali Beytur’u ziyaret ederek bir süre istişare ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)