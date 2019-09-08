Başkan Avşar, Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva taziye mesajı

Mardin'in Ömerli ilçesi Harmankaya ve Kömürlü köylerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Mardin Özel Harekat şube Müdürü Tufan Kansuva için MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar bir yazılı açıklama yaparak taziye mesajı yayınladı.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar taziye mesajında;

"Özel Hareket Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Tufan Kansuva, günü Mardin ili Ömerli ilçesi Harmankaya ve Kömürlü köylerinde JÖH ve PÖH ortak operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur.Şehidimize Allah’tan rahmet ailesine ve Emniyet mensubu yetkililerine ve Özel hareket mensubu tüm arkadaşlarına sabırlar diliyorum.”dedi.

Başkan Avşar taziye mesajına , “Şehit” cennetlik olduğuna şâhitlik edilen kişi demektir. Allah yolunda öldürülen müminlerin ruhunu Allah-u Teâlâ’ya yükseltmek için birçok melekler hazır olur ve onun Allah yolunda öldürüldüğüne şâhitlikte bulunurlar.”Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum."dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)