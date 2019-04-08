Başkan Avşar, Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümü Dolaysıyla Mesaj Yayınladı

Avşar mesajında, 174 yıllık köklü bir mazi ve teşkilat yapısına sahip Türk Polisi asayişin, huzurun, güvenliğin, hak ve özgürlüklerin korunması için fedakarca faaliyet gösteren gözde bir teşkilat olduğunu vurguladı.

Emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi olan kurumlardan birisi olduğunu ifade eden Başkan Avşar, "Türk Polisi bu köklü yapısıyla milletin asayişini, huzurunu temin, mal, can ve namus güvenliğini sağlamak, hak ve özgürlükleri korumak için fedakarca faaliyet gösteren, bu gayret ve fedakarlığıyla da milletin gözdesi haline gelmiş bir teşkilattır. Toplumda, huzur ve güven ortamının tesis edilmesinin yanı sıra, kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suç işlenmesinde önleyici tedbirlerin alınması ve olayların aydınlatılarak faillerin adalete teslim edilmesi polislerimiz tarafından gerçekleştirilen önemli görevler arasında yer almaktadır. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılar elde etmiştir. Polis teşkilatımız, huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak özveri ve cesaretle bu görevi yerine getirmektedir. Bugün Türk Polis Teşkilatımız 174 yaşındadır. Geçen bu sürede Polis teşkilatımız gittikçe güçlenmiş, bugün modern araç ve gereçlerle donatılmış, teknolojik alt yapıya sahip bir konuma gelmiş, modern bir polis teşkilatı konumundadır. "Bayrak için, Devlet İçin, Vatan İçin, Milletimiz için canlarını seve seve vermeye hazır olan tüm Emniyet Teşkilatımızın Polis Haftasını en içten dileklerimle kutlayarak; bu ulvi görevi yerine getirirken şehit olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)