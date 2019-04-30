Başkan Avşar, ''Türkiye Ekonomisinin Bugünkü Yükselişinde İşçilerimizin Katkıları Büyüktür''

Başkan Avşar, yayınladığı mesajında, “Bizler, çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme hassasiyetine haiz olan bir dinin ve kültürün mensubuyuz. Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde emek veren işçilerimizin katkıları büyüktür. Türkiye olarak, başarının gerçek sahipleri olan işçilerimizin haklarında yeni düzenlemelerle daha iyi koşul ve şartlarda çalışmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki hükümetimizin çalışmaları neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirildi. Umarım bu hakların daha modern ve üst düzey bir çizgiye getirilmesi ümidiyle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum’’ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)