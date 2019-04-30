Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2019 Salı 13:12

Başkan Avşar, ''Türkiye Ekonomisinin Bugünkü Yükselişinde İşçilerimizin Katkıları Büyüktür''

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Avşar, ''Türkiye Ekonomisinin Bugünkü Yükselişinde İşçilerimizin Katkıları Büyüktür''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başkan Avşar, yayınladığı mesajında, “Bizler, çalışanın hakkını alın teri kurumadan verme hassasiyetine haiz olan bir dinin ve kültürün mensubuyuz. Türkiye ekonomisinin bugünkü yükselişinde emek veren işçilerimizin katkıları büyüktür. Türkiye olarak, başarının gerçek sahipleri olan işçilerimizin haklarında yeni düzenlemelerle daha iyi koşul ve şartlarda çalışmalarını sağlamak için üzerimize düşeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki hükümetimizin çalışmaları neticesinde vesayet yönetimlerinin yasakladığı 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak demokrasimize yakışır biçimde kutlanabilir hale getirildi. Umarım bu hakların daha modern ve üst düzey bir çizgiye getirilmesi ümidiyle tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum’’ dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Muhtarlar’dan Avşar’a Ziyaret Muhtarlar’dan Avşar’a Ziyaret
Başkan Gürkan'dan 1 Mayıs Mesajı Başkan Gürkan'dan 1 Mayıs Mesajı
Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı Milletvekili Çalık'dan 1 Mayıs Mesajı
Başkan Güder’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı Başkan Güder’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü...
''1 Mayıs, Alın Teriyle Ekmeğini Kazananların Bayramıdır'' ''1 Mayıs, Alın Teriyle Ekmeğini Kazananların...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Malatya İl Trafik Komisyonu Toplantısı Yapıldı
Malatya’nın trafik sorunlarının çözülerek daha yaşanabilir bir şehir haline getirilebilmesi amacıyla...

Haberi Oku