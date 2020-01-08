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08 Ocak 2020 Çarşamba 22:52

Başkan Avşar’dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar 10 Ocak Gazeteciler günüyle ilgili mesaj yayımladı. Avşar mesajında şu ifadelere yer verdi.

Başkan Avşar'dan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Ülkemizde gazetecilerin özlük hakları 10 Ocak 1961 tarihinde 212 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile iyileştirilmiş ve 10 Ocak tarihi "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak anılmıştır.


Çağımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden birisi olan gazetecilik mesleğinde; ilkeli ve objektif habercilik yapan, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevini yerine getiren gazetecilerin çabaları herkes tarafından takdire şayandır.


Basın; vatandaşımızın gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini yaparken; ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde olmalıdır. Basın; halkı doğru şekilde bilgilendirdiği sürece, bireylerin ve toplumun da meydana gelen olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirip kanaat edinmesi, toplumla ve dünyayla sağlıklı ilişkiler kurup bütünleşmesi mümkün olmaktadır.


15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişimi sırasında, ülkemizdeki basın kuruluşlarının vatandaşlarımızı bilinçlendirmede ve onların bu hain darbeye karşı birleşmesinde etkin rolü olmuştur. Görülmektedir ki, kendi sorumluluğunun bilincinde olan ve bu bilincini objektif olarak eyleme dönüştürüp gazetecilik yapan bir basın, demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarındandır.


Milliyetçi Hareket Partisi olarak , üzerimize düşen görev anlayışı ve sorumluluk bilinciyle; hukukun evrensel standartlarından sapmadan, kişi hak ve hürriyetlerine saygıyı asla ihmal etmeden, doğru haber verme, tarafsızlık ve özel hayata saygıya dikkat ederek görevlerini yerine getirmeye çalışan tüm basın çalışanlarına, hizmet kapılarımızın her daim açık bulunduğunu belirtmek isteriz.


Milletçe birlik, beraberlik, güven ve istikrarı korumak ve devam ettirmek, basın camiamızın önderliğinde hepimizin en önemli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, yaptıkları görev gereği bir anlamda kamu hizmeti yapan şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm değerli yerel ve ulusal basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, ebediyete intikal eden tüm basın çalışanlarını rahmetle anarken, ilkeli, tarafsız, objektif ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde görevlerini yerine getiren tüm gazetecilerimize de saygı ve sevgilerimi sunuyorum.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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