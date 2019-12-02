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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:47

Başkan Avşar’dan Dünya Engelliler Günü Mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ın, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Avşar'dan Dünya Engelliler Günü Mesajı
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MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar'ın 3 Aralık Dünya Engelliler günü mesajı;

"Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık'ın, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diyen Başkan Avşar, mesajında; "Engelli vatandaşlarımızın normal bir yaşam sürdürmeleri için toplumsal duyarlılığın arttırılması gerektiğini dile getirerek bedensel, zihinsel farklılıklarımızı birer engel olarak değil, hayata başka yönlerden açılan değişik pencereler olarak görebilir ve o pencereleri sonuna kadar açıp, başka hayatların havasını da cesaretle soluyabilirsek, aramızdaki tüm engelleri aşabiliriz demektir. Toplum olarak engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlayacak engelleri ortadan kaldırmayı insanlığımızın ve inancımızın bir gereği olarak öncelikli sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, yürekleri sevgi ile dolu olan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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