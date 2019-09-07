Başkan Avşar’dan Yeni Eğitim Öğretim Yılı Kutlama Mesajı

Başkan Avşar’’Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri Ulusumuzun geleceğini yoğuran eğitim ordusudur’’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesinin ışığında bizler de, eğitim alanında, imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmanın bir vatandaşlık görevi olduğunun bilincindeyiz’’ifadelerini kullandı.



‘’Gençlerimizin geleceğini şekillendiren Eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır’’diye belirten Başkan Avşar’’ çocuklarımıza ve gençlerimize saygıyı, Millet ve Ülke sevgisini, bağımsızlık onurunu öğreten tek yer okuldur. Eğitimin hayatımız boyunca ne kadar önemli bir süreç olduğunu unutmamalıyız. Bu süreçte kendilerini mesleklerine adamış, büyük fedakarlıklarla ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimizin ve velilerimizin 2019/2020 eğitim öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum’’dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)