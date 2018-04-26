Başkan Çakır milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eti

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, MASKI Genel Müdürü, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şirket Genel Müdürleri ve Şube Müdürleri ile bir toplantı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 10 yıla yakın süredir bir aile ve ekip olarak ellerini taşın altına koyarak mesaide bulunduklarını belirtti. Çakır, “Malatya’ya en iyi hizmeti vermek için en üst kademesinden en alt kademedeki çalışanlara kadar yoğun bir gayret gösterdik. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde hatta daha özverili bir şekilde hizmet vermeye devam edeceğinize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ile basın mensuplarının katıldığı bir toplantı düzenleyerek, aday adaylığı için istifa ettiğini açıklayarak, meclis üyelerinden ve tüm Malatyalılardan helallik istedi. Başkan Çakır burada yaptığı konuşmada “Bize bu görevi tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza, ilimizde bize destek sağlayan Bakanımız, Genel Başkan Yardımcımıza, Milletvekili arkadaşlarımız, İl Başkanımız, Teşkilatlarımız birlikte çalışmaktan onur duyduğum Meclis Üyesi arkadaşlarıma, bizlerle sahada gece gündüz demeden elini taşın altına koymuş vefakar ve fedakâr bir şekilde hizmet eden bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu bilinciyle büyük bir aşk ve şevkle çalışmaya gayret ettik. Burada tüyü bitmemiş yetimin burada olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Bu hassasiyet içerisinde Malatya’mıza hizmet etme gayreti içerisinde olduk. Hep samimi olduk, dürüst olduk. Yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalıştık. Meclisimizle büyük bir uyum içerisinde çalıştık. Bunu büyük bir onurla memnuniyetle belirtmek istiyorum. Birbirimizi kırmadan tek amacımız Malatya’ya hizmet oldu. Malatya’nın hakkını savunmak oldu. Bu süreyi alnımızın akıyla tamamladık” ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinden ve Malatya kamuoyundan helallik isteyen Başkan Çakır, “Bu süreç hem Malatya’mıza hem ülkemize inşallah hayırlı olur. Rabbim görevi hakkı ile yapacaksak bizlere nasip etsin. Allah kul hakkı hiçbir zaman bizlere yedirmesin. Buranın bir emanet olduğunu biliyoruz. Sizlere başarılı güzel çalışmalar diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından Meclis Üyeleri Başkan Çakır’ı ayakta alkışlarken, Meclis üyeleri adına bir konuşma yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ise Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın Malatya’nın her yerine hizmeti olduğunu belirterek, bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Öztürk “Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizlerle beraber görev yaptığı 4 yıllık mesai döneminde Malatya’nın her m2’sinde hizmetlerinin olduğuna hepimiz şahidiz. Bir taraftan milletvekili aday adayı olmasından dolayı sevinirken, bir taraftan da Büyükşehir Belediye Başkanlığından ayrılışından dolayı üzülüyoruz. Belediye Başkanlığına aday olduğu zaman saçları simsiyahtı. Ama şimdi bembeyaz oldu. İnşallah milletvekilliği döneminde Malatyamıza daha güzel hizmetler sunacak. Kendisine, ülkemize, ilimize ve partimize hayırlı uğurlu olsun, başarılar diliyorum.” dedi.

CHP Grup sözcüsü Hurşit Kuşçu da yaptığı konuşmada 4 yıllık bir süreçte birlikte mesai harcadıklarını belirterek, birlikte sevinip, birlikte üzüldüklerini söyledi. Kuşçu, 4 yıllık süreç içerisinde talep ve isteklerinin tamamı halkın talebi olduğunu belirterek, milletvekilliği aday adaylık kararının hayırlı olmasını diledi.

Son olarak Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük de Başkan Çakır’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yolunun açık olmasını diledi.

Personelden çiçekli, alkışlı uğurlama

Başkan Çakır daha sonra Belediye önünde personellerle vedalaştı. Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu kaydeden Çakır, tüm personelin gece-gündüz demeden özverili bir şekilde çalıştığını söyledi. En üst yöneticisinden en alt kademedeki personele kadar herkese teşekkür eden Başkan Çakır, “Her şeyin bir sonu vardır. Biz burayı bir emanet olarak gördük ve bu süre içerisinde son dakikaya kadar çalışmaya gayret ettik. Neticede dünyanın ve görevlerin fani olduğunu biliyoruz. Bundan sonra daha çok çalışmanız ve daha fazla kenetlenmeniz lazım. Kurumsal bir ciddiyetle işinize dört elle sarılmanız lazım. Bu şehri siz geliştireceksiniz, bu şehre siz hizmet edeceksiniz. Önce bir takım olacaksınız, bunun bir ibadet olduğunu bilerek, sevabına inanacaksınız. Allah sizlere kazasız belasız doğru ve alın teri ile çalışarak, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Bu şehre ve bu şehrin geleceğine, işinize sahip çıkın. Sizlerde hakkım varsa helal olsun, sizler de hakkınızı helal edin duanızı eksik etmeyin” diye konuştu.

Başkan Çakır’ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi çalışanları uzun süre alkışlayarak, Çakır’a çiçek attı.

Aday adaylık başvurusu

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır personelle vedalaştıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’na giderek, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yanı sıra milletvekilliği aday adaylığı için AK Partili meclis üyesi Ramazan Acar ve Nevzat Aslan’ın yanı sıra CHP’li meclis üyesi Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğulları’nın da istifa ettiği belirtildi.

İHA