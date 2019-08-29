Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:01

Başkan Çınar, “30 Ağustos Zaferi, Büyük Bir Kahramanlık Destanıdır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihimize altın harflerle yazılan, milletimizin hürriyetine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne büyük önem verdiğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Çınar, '30 Ağustos Zaferi, Büyük Bir Kahramanlık Destanıdır”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramının 97.Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Başkan Çınar, “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte bir direniş gösterdiği kahramanlık destanıdır. Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Milletimiz hiçbir tehdide karşı boyun eğmeyerek milli mücadeleyi devam ettirmiştir. Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere bu büyük zaferi yaşatan tüm kahramanları, şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Başkan Dağ’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Başkan Dağ’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan Gürkan’a ziyaret Eski Bakan Metin Emiroğlu’ndan Başkan Gürkan’a...
Başkan Özcan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Başkan Özcan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Başkan Gürkan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Başkan Gürkan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
Milletvekili Çalık'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı Milletvekili Çalık'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Milletvekili Tüfenkci’nin 30 Ağustos Zafer...
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla mesaj yayınladı.

Haberi Oku