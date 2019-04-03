Başkan Çınar, İşe Hızlı Başladı, Sahaya İndi, Vatandaşlarla Biraraya Geldi

Oldukça yoğun ve yorucu geçen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinden büyük bir zaferle ayrılarak Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar, seçimlerin ardından görevine hızlı başlayarak Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

“BİZLERİ MAKAMDAN ÇOK SAHADA GÖRECEKSİNİZ”

Vatandaşların tebriklerini kabul eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sizler bizlere çok önemli ve ulvi bir görevi layık gördünüz, bizlerde geride kalan beş yıllık dönemde Yeşilyurt’u bütün alanlarda geliştirmek ve büyütmek anlamında nasıl çalıştıysak bundan sonrada aynı anlayış doğrultusun da yine sahada olacağız, sizlerle el ele vererek Yeşilyurt’u inşallah 2023 vizyonuna uygun hale getireceğiz. Bizim en büyük gücümüz sizlerin dua ve desteklerinizdir. Bizler Yeşilyurt’u layık olduğu yere mutlaka taşıyacağız, buna inanıyoruz, seçimler öncesinde vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çok çalışacağız ve verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Makamda oturmayı seven birisi asla olmadım sürekli sahada halkımızla iç içe olduk, aynı hizmet anlayışımızı bundan sonra ki beş yılda da göreceksiniz. Bizim en büyük ilham kaynağımız ‘Durmak Yok Yola Devam’ anlayışıdır. Çünkü AK Parti belediyeciliğinin mantığı insan ve hizmet odaklıdır.” dedi.

“HEDEFİMİZ; BENZERSİZ ŞEHİRLER MODELİNE ULAŞMAK”

Yeşilyurt’un bütün cadde, sokak ve mahallelerinde ki kalıcı ve kaliteli hizmetlerin sayısını artırıp yarınların bugünlerden daha iyi olması adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt’u tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, tabiatı ve geçmişten gelen örf, adet, gelenek ve göreneklerine uygun, geçmişle bugün, bugünle gelecek arasında sağlam bir kentleşme metoduna sahip olmasını önemsiyoruz. Çünkü bizler ilçemizi gelecek nesillere emanet ederken her bir karış toprağında bir yandan geçmişin o muhteşem havasının teneffüs edilebildiği diğer taraftan günümüz şartlarına uygun yapılaşma, kentleşme ve şehirleşme anlayışının hâkim olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için açıkladığı seçim manifestosunda üzerinde özenle durduğu ‘Benzersiz Şehirler’ hedefine ulaşma noktasında beş yıllık hizmet dönemimizde yakaladığımız ivmeyi, ilçemizin doğal yapısına değer katacak, gündelik hayatı kolaylaştıracak, sürdürülebilir yaşam olanaklarını geniş kesimlere ulaştıracak yeni projelerimiz ve yatırımlarımızı hayata geçireceğiz. Yeşil alanları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekici özelliklere sahip Yeşilyurt’u cazibe merkezine dönüştürme, çekim merkezi haline getirilmesi, ulaşım ağının konfor seviyesindeki yükseklik, alt ve üst yapı yatırımları, tarihi ev ve camilerin restorasyonu, vatandaşların eğitim ve kültürel seviyelerinin yükseltilmesi, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal yaşam alanlarının artırılması, teknolojik alt yapının güçlü olması, bilgi çağının gerekliliklerini yerine getirme, okuma oranının artırılması, ticari alanların yenilenmesi ve güçlendirilmesi, tarımsal ürünlerinin iç ve dış ticarette ki pazar payının artırılması, yöresel ürünleri ve yemeklerinin tanıtılması ve insan odaklı sosyal sorumluluk projelerindeki devamlılığın sağlanması gibi hizmetlerle mümkündür. Yeni bir şehirleşme modeline kavuşması zorunlu hale gelen Yeşilyurt’un en ücra noktasına kadar modern yaşam olanakları, doğru planlama ve şehircilik esaslarını ulaştırmak içinde gerek AR-GE çalışmalarımız olsun gerekse de kamu, kurum, kuruluşlar, mahalle muhtarları ve vatandaşlarımızla yapacağımız istişare toplantılarında ortaya çıkan tespit ve önerileri bu tür çalışmalarımıza mutlaka dâhil edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği, toplumun tüm kesimlerini dinleyerek, el ele gönül gönüle vererek çocuklarımız ve torunlarımıza yaşamaktan keyf alacakları, mutlu ve güvenli yaşam olanaklarına kavuşmuş güzel bir ilçe bırakmak istiyoruz. Bizler kadim medeniyetimizden aldığımız güç ışığında, edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri karşılıklı fikir alış verişleriyle harmanlayarak bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap veren bir mimari anlayışla Yeşilyurt’un yeniden inşaasını sürdüreceğiz. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellisinden sporcusuna kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden yeni ve özel mekânlar sunarak Yeşilyurt’ta yaşamanın ne kadar ayrıcalıklı ve farklı olduğunu daha güçlü bir şekilde hissettireceğiz.“ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)