Başkan Çınar, ''Muhtarlar, Yol Arkadaşlarımız, Paydaşlarımızdır''

“YEŞİLYURT’U SİZLERİN DESTEĞİYLE 2023 VİZYONUNA ULAŞTIRACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde Gedik Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa; Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt İlçesinin 82 mahallesinde yeni seçilen muhtarlar katıldı.

“KAPILARIMIZDA, GÖNLÜMÜZDE SİZLERE SONUNA KADAR AÇIKTIR”

Toplantıya katılan muhtarlarla tek tek tokalaşarak yeni görevlerinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkımızın oylarıyla muhtarlık gibi önemli ve ulvi bir göreve seçilen tüm muhtarlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Rabbim hep birlikte güzel ve hayırlı işler yapmayı hepimize nasip etsin. Bizim en önemli yol arkadaşlarımız, paydaşlarımız muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızın görüş, öneri ve tespitleriyle büyüme ve gelişim sürecini devam ettiren Yeşilyurt’u inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştıracağız. Geride kalan beş yıllık hizmet döneminde Yeşilyurt’un çehresini değiştiren fiziki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçmesinde muhtarlarımızdan çok ciddi destek aldık. Bu anlamda 2014 ile 2019 döneminde hizmetlerimizin halka ulaşmasında katkı sunan tüm muhtarlarımıza teşekkürlerimi sunarken, yeni dönemde de siz değerli muhtarlarımızla belli bir koordinasyon halinde Yeşilyurt’umuzu büyütmek ve memleketimizin refah seviyesini yükseltmek için hep birlikte çalışıp, hep birlikte üretip, hep birlikte daha mutlu ve huzurlu bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere emanet edeceğiz. Kapılarımızda, gönlümüzde sizlere sonuna kadar açıktır. Gerek şahsımla gerekse de Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle günün hangi saatinde olursa olsun görüşebilir, taleplerinizi iletebilirsiniz” dedi.

“İLKLERİ BAŞARAN, ÖRNEK HİZMETLERDE BULUNAN BİR YEREL YÖNETİMİZ”

Yeşilyurt’un örnek ilçe olmasında muhtarların büyük bir katkısı olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Belediye Başkanlarının en büyük yardımcıları arasında muhtarlar gelmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta 2014 yılından bugüne kadar muhtarlarımızla birlikte yol yürüdük, aynı anlayışı bundan sonra ki beş yılda da devam ettireceğiz. Mahallelerde ki sorunları, sıkıntıları, halkımızın bizden taleplerini ilk olarak elimiz, kolumuz ve gözümüz olan muhtarlarımızdan öğreniyoruz ve iletilen talepler bizim yolumuzu aydınlatmaktadır. Malatya’nın batıya açılan penceresi, en büyük ilçesi olan Yeşilyurt, geride kalan beş yıllık dönemde her alanda örnek ve önde ilçe hüviyetine ulaştıysa bu gelinen süreçte muhtarlarımızın çok ciddi rolü ve katkısı vardır. Görüş, öneri ve taleplerine her zaman önem verdiğimiz muhtarlarımızla gerek saha çalışmalarında gerekse de bu tür istişare toplantılarıyla bir araya gelerek Yeşilyurt’un büyümesi ve gelişmesi için karşılıklı fikir alış verişlerine devam edeceğiz. Beş yıllık dönemde muhtarlarımızla çok güzel diyalog ortamı kurduk, yeni dönemde de bunu devam ettirip Yeşilyurt’u daha fazla geliştirip, büyüteceğiz. Malatya’da Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü ilk biz kurduk, beş yılda her yönüyle modern 20 adet Muhtar Evimizi tamamlayarak hizmete sunduk. Geçen yaz döneminde başlattığımız ‘Yol Arkadaşlarımız Muhtarlarımız’ projemizle muhtarlarımızla bir araya geliyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu tür hizmetler ve yatırımlar birçok yerel yönetimin çalışmalarına örnek teşkil etmiştir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilkleri başaran bir yerel yönetim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra ilk olarak sizlerle bir araya gelmek istedik, bundan sonra sık sık görüşeceğiz.Hizmetlerimizin halka ulaşmasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızla birlikte çözüm odaklı hizmet anlayışını sürdürerek ilçemize daha güzel hizmetler sunacağız.” dedi.

“MUHTARLARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER İFA ETMEKTEDİR”

Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç’de, Yeşilyurt’un yeni muhtarlarıyla bir araya gelmekten ziyadesiyle memnun olduğunu iade ettiği konuşmasında şunları söyledi; “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a bu güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerimi sunarken, muhtarlarımızla bir arada olmaktan, istişare etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Muhtarlarımız idari sistem içerisinde, iş ve işlemlerin yapılması anlamında çok önemli görevler ifa etmektedirler. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızla idari sistem arasında köprü vaziyeti görmektedirler. Geçen dönemki muhtarlarımız görevlerini başarıyla ifa ettiler, yeni dönem için seçilen muhtarlarımızın da aynı şekilde güzel hizmetlerde bulunacaklarına inanıyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun, başarılar diliyorum” diye konuştu.

İstişare toplantısına katılan muhtarların görüş ve tespitlerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, devam eden yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak olan yeni projeleri hakkında muhtarlara geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, istişare kültürüne her zaman önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a nazik daveti için teşekkürlerini sundular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)