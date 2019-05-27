Başkan Çınar, ''Şehitlerimizin Emanetleri Başımızın Tâcıdır''

Duygusal bir atmosferin hâkim olduğu iftar yemeğinde yapılan konuşmalarda, vatan topraklarının müdafaa edilmesi ve korunması noktasında canından vazgeçen şehitler ile operasyonlarda yaralanan gazilerin vatan sevgisi ve fedakârlığın sembolü olduğu vurgulandı.

KAYMAKAM GÜLENÇ İLE BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, MİSAFİRLERİYLE YAKINDAN İLGİLENDİLER

Beylerderesi Şelale Restaurant’ta düzenlenen iftar yemeğine ev sahipliği yapan Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, salondaki bütün masaları gezerek, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendiler. İftar yemeğine katılan protokol üyeleri de farklı masalarda oturarak, şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftarlarını açtılar.

“HUZUR VE GÜVENİMİZİ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarıyla mübarek Ramazan Ayında aynı sofra etrafında bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Rahmet ve bereket ayı Ramazanda bizim için çok değerli olan şehit kardeşlerimizin emanetleri olan anneleri, babaları ve kardeşleri ile terör operasyonlarında yaralanan gazilerimiz ve kıymetli aile fertleriyle birlikte iftar yapmanın hazzı, onuru ve gururunu yaşıyoruz. Vatanı için, bayrağı için, milleti için şehit düşen kahraman evlatlarımızın kıymetli aile fertlerini asla unutmadık, unutmayacağız ve bu tür organizasyonlarla sizlerle bir araya gelerek hasbihal edip, gönül sohbetleri yapmaya devam edeceğiz. Zaman zaman sizleri evlerinizde ziyaret ediyoruz ancak Ramazan ayı olması nedeniyle hep birlikte bir arada olmak istedik, bizim için çok anlamlı bir organizasyon oldu. Şehitlerimizin aileleri Devletimize ve milletimize emanettir. Onlar bizim başımızın tacıdır, kapımız ve gönlümüz onlara her daim açıktır. Davetimize icabet edip katılan bütün misafirlerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine de sabırlar diliyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bugünlere gelmesinde, bayrağımızın dalgalanmasında canlarını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu vatanda, şu anda bu iftarları yapabiliyorsak, bunu sizlerin birer parçası olan aziz şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Vatanımız ve milletimiz için canlarını hiçe sayarak kendilerini feda eden aziz şehitlerimiz sayesinde burada huzur içinde oturabiliyor, iftarımızı açabiliyoruz. Bu açıdan aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve siz kıymetli ailelerinin bizim yanımızda çok önemli bir yeri vardır. Bu vesileyle vatan toprağı uğruna şehit düşen tüm kahraman evlatlarımız ile gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleri ile sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.

“DEVLETİMİZİN BÜTÜN BİRİMLERİ HER ZAMAN EMRİNİZDEDİR”

Mübarek Ramazan Ayında şehit yakınları, gazi ve gazi aileleriyle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ise, “ Ülkemizin bağımsızlığı, birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz için düzenlediğimiz bu iftar yemeğine katılan bütün misafirlerimize öncelikle saygılarımı sunuyorum, sizlerle iftar yapmanın bahtiyarlığını yaşamaktayız. Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa düzenlediğimiz iftar programında sizlerle aynı sofra etrafında bir araya gelmek, sohbet etmek ve Ramazan Ayının güzelliklerini birlikte yaşamaktan gurur duyuyoruz. Bu güzel birliktelik tablosunun oluşmasında büyük bir emeği bulunan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a ve Yeşilyurt Belediyesi personellerine ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bolluk ve bereket ayı olan Ramazanın hepimize sağlık ve huzur getirmesini diliyorum. Devletimizin bütün birimleri her zaman emrinizdedir, sorunlarınızı ve taleplerinizi bize günün her saatinde iletebilirsiniz. Bu vesileyle hem yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ederken, tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybeden bütün gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.

İftar yemeğine katılan şehit yakınları ve gaziler, kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkür ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)