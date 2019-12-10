Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 71. yılının kutlandığını hatırlatarak, Öncelikle başta Ülkemiz olmak üzere ve tüm dünya huzur içinde yaşanmasını yüce Allahtan diliyorum dedi.

Başkan Dağ, “Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 71. yıldönümünü kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletmiştir. Hayata geçirilen reformlarla temel hak ve özgürlüklerin toplumumuzun tüm kesimlerine yansıması noktasında çok önemli mesafe kat edilmiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tesisi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok yasağın kaldırılması devrim niteliğindeki adımlardan sadece bir kısmıdır dedi.

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı reformlar yapılmasına yanayız. Yine diğer taraftan dünyanın birçok köşesinde değişik boyutlarda insan hakları sorunları yaşanıyor. Terörizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, Suriye’den Irak’a, Arakan’dan Filistin’e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dâhil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen’de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemi yaşıyoruz.

Başkan Dağ, İnsanlık adına utanç verici bu tablo bize, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yaşatma hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösteriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor ve Yine her zaman zor şartlarda görev yapan basın mensuplu kardeşlerim izinde çalışmalarından başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: malatyabirlikgazetesi.com

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)