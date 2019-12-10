Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Aralık 2019 Salı 14:17

Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Nedeniyle Bir Mesajı Yayınladı.

Başkan Dağ'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 71. yılının kutlandığını hatırlatarak, Öncelikle başta Ülkemiz olmak üzere ve tüm dünya huzur içinde yaşanmasını yüce Allahtan diliyorum dedi.

Başkan Dağ, “Bugün, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin 71. yıldönümünü kutluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ruhuna uygun şekilde, tarihinden ve kadim değerlerinden ilham alarak, vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletmiştir. Hayata geçirilen reformlarla temel hak ve özgürlüklerin toplumumuzun tüm kesimlerine yansıması noktasında çok önemli mesafe kat edilmiştir.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tesisi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının getirilmesi, vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kısıtlayan pek çok yasağın kaldırılması devrim niteliğindeki adımlardan sadece bir kısmıdır dedi.

Ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için kapsamlı reformlar yapılmasına yanayız. Yine diğer taraftan dünyanın birçok köşesinde değişik boyutlarda insan hakları sorunları yaşanıyor. Terörizm, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, Suriye’den Irak’a, Arakan’dan Filistin’e kadar gönül coğrafyamızın farklı bölgelerinde yaşam hakkı dâhil en temel insan haklarının hiçe sayıldığı, Yemen’de yüzbinlerce çocuğun menfaat çatışmasına kurban edildiği bir dönemi yaşıyoruz.

Başkan Dağ, İnsanlık adına utanç verici bu tablo bize, uluslararası toplumun İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin temsil ettiği ilkeleri ve hassasiyetleri yaşatma hususunda halen alması gereken çok ciddi mesafe olduğunu gösteriyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü en kalbi duygularla kutluyor ve Yine her zaman zor şartlarda görev yapan basın mensuplu kardeşlerim izinde çalışmalarından başarılar diliyorum dedi.

Kaynak: malatyabirlikgazetesi.com



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz” Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve...
Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı...
Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’ Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’
Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri
Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla...
Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz" Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları...
Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur Polat’ı unutmadı Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur...
Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında...
Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri...
Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına...
Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi Yapacağız’ Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi...
Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, uluslararası olacak” Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını Dile Getirdi Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını...
Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri Meclisi Çatısı Altında Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri...
65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112 Ekipleri Kurtardı 65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Kapsamında;...

Haberi Oku