Başkan Dağ’dan 19 Ekim Muhtarlar Günü Mesajı

Başkan Dağ’ın Mesajı Şöyle: Devlet Millet işbirliğinin mahallelerdeki tek ve en büyük temsilcisinin muhtarlar olduğunu belirt. Başkan Dağ, “Malatya’mızda Ülkemizde görev yapan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum. Muhtarlarımız vatandaş ile resmi kurumlar arasında bir köprü vazifesi görür dedi.

Başkan Dağ, Muhtarlarımız mahallelerinin bütün problemlerine hâkimdir. Muhtarlarımız mahallelerinin abisi, ablasıdır. Muhtarlarımız mahallelerinin sıkıntıların ve yapılacak hizmetler için gece gündüz demeden mahalle halkına hizmet etmektedirler.

Muhtarlarımızın mesaisi yoktur mahalleli günün her saatinde arayarak istek ve taleplerini iletmekteler. Muhtarlarımız görevleri icabı mahallelerinin bütün problemleri ile yakından ilgilenmekteler.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Bizler basın olarak her zaman muhtarlarımızla birlikte oluyoruz ve mahallelerdeki sıkıntıları ve yerle yönetimler tarafından yaptıkları hizmetler ve yine yapacakları hezimetleri birlikte takip etmekteyiz dedi. Başkan Dağ, Bu duygu ve düşüncelerle 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum ve çalışmalarından başarılar diliyorum ve kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)