Başkan Dağ’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, “Tarihimize altın harflerle yazılan, milletimizin hürriyetine, bağımsızlığına ve özgürlüğüne büyük önem verdiğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Ağustos Zafer Bayramının 97.Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajında şöyle dedi.

Başkan Dağ, “30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin ordusuyla, kadın-erkek, genç-yaşlı tüm fertleriyle hep birlikte bir direniş gösterdiği kahramanlık destanıdır. Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi’nin 97’nci yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Dağ, Milletimiz hiçbir tehdide karşı boyun eğmeyerek milli mücadeleyi devam ettirmiştir. Bu zafer, asırlardır hür yaşayan bir milletin haykırışı, birlik ve beraberliğimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı ve ay yıldızlı bayrağımızı göklerde sonsuza kadar özgürce dalgalandırma irademizin simgesidir.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bizlere bu büyük zaferi yaşatan tüm kahramanları, şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum “dedi. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)