Başkan Dağ’dan Başkan Yücekaya’ya Ziyaret

Başkan DAĞ, bu gün birlik ve beraberlik zamanıdır, bizler ülke olarak birlik içinde olmalıyız, bakınız şu günlerde Ülke olarak bir sınav vermekteyiz, ülke olarak mutlaka birlik içinde olmalıyız, bu gün birlik olalım, siyasi kimliğimizi bir kenara bırakalım ve Ülkemize, bayrağımıza, yine ezanımıza sahip çıkalım, çıkmalıyız. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak başka ülkelere benzemeyiz, bizler her zaman zor şartlarda birlik içinde oluyoruz, dedi.

2020 yılı ülkemiz için baya sıkıntılı başlamıştır, Malatya ve Elazığ İllerinde yaşanan depremle ülke olarak baya sarsıldık, bu elim olay ülkemizi yasa boğmuştur, diğer taraftan Van İlimizdeki çığ olayı yine ülke olarak yasa boğmuştur, diğer tarafta ise Müslümanlara yapılan zulümler ve basıklarherkes tarafından bilinmektedir, buda bizleri derinden üzmektedir.

DAĞ; Lütfen deprem üzerinden siyaset yapmayınız, ülke olarak kimin nasıl siyaset yaptığını artık bilinen bir gerçek, hele hele deprem üzerinden siyaset yapılması hiçte iyi niyetli değildir,vatandaşımız artık neyin ne olduğunu bilmektedir, farkındadır. Bizler Basın olarak Ülkemize nasıl sahip çıkıyorsak, deprem üzerinden ayrımcılık yapmıyorsak, siyasilerde deprem üzerinden siyaset yapmamalıdır, bu hiçte iyi değildir, bakıyoruz biri çıkıyor, neymiş burada depremzedelerin sorunları var, ilgilenilmiyor, Kızılay’ın çadırlarını göremiyorum diyerekten dert yananlar var, lütfen üstüne basa basa söylüyorum depremzedeler üzerinden siyaset yapmayınız, bu gün siyaset yok, bu gün birlik beraberlik zamanıdır.

Depremzedeler üzerinden siyaset yapanlara soruyorum, bizler buradaki çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yakinen takip edenlerdeniz, deprem olan Malatya İlçeleri, Doğanyol ve Pütürge ve Elazığ İlimizdeki çalışmaları yakinen takip ediyoruz, bizler buralarda her hangi bir ayrımın yapıldığını görmedik, yine Devletimizin ve siyasi partilerimizin buralardaolduklarını görüyoruz, bu sebeple işte burada birlik ve beraberlik var dedik, ama bakıyoruz hala bazıları burada depremzedeler üzerinde siyaset yapmaya çalışıyorlar.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki DAĞ, Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaretinde, Dernek Başkanı YÜCEKAYA’ya çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başkanımız uzun yıllarca kendi mahallesinde (3) üç dönem muhtarlık yapmış, yaklaşık(20)yirmi yıldır da Köy ve Mahalle Muhtarlar dernek başkanlığını başarılı bir şekilde ifaetmektedir, bizler Anadolu Basın Birliği olarak her zaman Malatya’mızın ve Ülkemizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz, dedi.

Başkan DAĞ, 2020 yılı Ülkemiz için sıkıntılı bir yıl olacağını daha başında göstermiştir, Malatya ve Elazığ Depremler, İdlib'deŞehit olan askerlerimiz, yine Van İlimizdeki çığfelaketi, uçak kazası ve dış güçlerin Müslüman kardeşlerimize yaptıkları baskı ve zulümler bizleri derinden üzmüştür, Başkan DAĞ, tüm Şehitlerimize Allahtan Rahmet diliyorum ve yaralı olan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, Ülkemizin Başı sağolsun.

Başkan DAĞ, AliseydiYÜCEKAYA’ya, Malatya’mız da çok anlamlı çalışmalar yaptıklarını biliyoruz, güzel çalışmaların altına imzasını atmıştır, bizler bu gün Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya Şubesi olarak Malatya Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneğini ziyaret etik, bu ziyaretlerimiz bundan sonrada aynı şekilde devam edecektir, bu gün bizi burada misafir eden Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Aliseydi YÜCEKAYA Abimize şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum, dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Aliseydi YÜCEKA, bu gün derneğimizi ziyaret eden Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki DAĞ’a şahsım, yönetim kurulu ve muhtarlarım adına teşekkür ediyorum dedi.

Başkan YÜCEKAYA, bizler her zaman olduğu gibi Malatya’mıza ve Ülkemize sahip çıktık, bundan sonrada sahip çıkacağımızı burada beyan ediyorum, Muhtarlarımız kendi Mahallerindeki sorunlarını takip ederek, Mahalle sakinlerinin herhangi bir sorunuolması durumunda bizlere ve yetkililere bildiriyorlar, bizlerde Muhtarlarımızın Mahallerindeki sorunlarını takip ediyoruz ve Muhtarlarımızla birlikte çalışıyoruz, dedi. YÜCEKAYA,yeter ki bizler birlik ve beraberlik içinde olalım çözülmeyecek hiçbir şey yoktur, dedi.

YÜCEKAYA, son zamanlarda Malatya, Elazığ’da yaşanan depremler yine Van İlimizde yaşanan çığ felaketi, İdlib'deŞehit olan askerlerimiz bizleri derinden üzmüştür, son olarak uçak kazası ve dış güçlerin Müslüman kardeşlerimize yaptıkları zulümler, baskılar bizleri dereninde üzdü. Başkan YÜCEKAYA, Şehitlerimize Allahtan Rahmet eylesin ve yaralıkardeşlerimize acil şifalar diliyorum dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Aliseydi YÜCEKAYA, derneğimizi ziyaretlerinden dolayı Anadolu Basın Birliği Dernek Başkanı Zeki DAĞ, kardeşimize teşekkür ediyorum dedi. Başkan YÜCEKAYA, bizler Ülke olarak birlik içinde olmalıyız, bakınız Ülkemizi ateş çemberi sarmıştır, bizler bunu görüyoruz ancak hala bazıları bunu görmüyor, YÜCEKAYA, bu güzel Ülkemize hep birlikte sahip çıkalım,bizim gidecek başka bir Ülkemiz yoktur, bizler bu güzel topraklarda doğduk ve bu Ülkede öleceğiz, gün birlik ve beraberlik günüdür, geliniz birlik olalım, dedi.

Köy ve Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı AliseydiYÜCEKAYA,ülkemizde yaşanan elim olaylar sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize ve Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, yaralı kardeşlerimize de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)