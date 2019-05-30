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30 Mayıs 2019 Perşembe 18:01

Başkan Dağ’dan Kadir Gecesi Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağ'dan Kadir Gecesi Mesajı
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Başkan Dağ, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin Türk ve İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Mesajında, Kur’an ayı olan on bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerinin idrak edildiğini ifade etti.

Başkan Dağ, Bu gece, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Dağ, Mübarek Ramazan ayına vedanın habercisi olan ve Allah tarafından değerli kılınan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz.

Bu gece, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bu gece, Peygamberimize ilk vahyin geldiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecedir. Bizlere düşen görev ise bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve nasıl bir kul olduğumuzun muhasebesini yapmaktır.

Allah tarafından değerli kılınan bu gecenin, Türk ve İslam âleminin birliğine, huzuruna ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu vesileyle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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