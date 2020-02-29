Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"

Başkan Dağ, "İdlib’de Şehit olan Askerlerimize Allahtan Rahmet ve Yaralı Askerlerimize Acil Şifalar Diliyorum" dedi.

Başkan Dağ, Yaptığı Açıklamada, “Mübarek kandil gecesinde İdlib’den gelen acı haber, Ülke olarak yüreğimizi yaktı. “Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bölgede bulunan kahraman askerlerimize yönelik düzenlenen hain hava saldırısından gelen acı haberler yüreğimizi yaktı. Bu yapılan alçak saldırı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin ailelerinin ve ülkemizin ocağına ateş düştürmüştür.

İdlib’deki yaşanan çatışmalarla ilgili devletimizin ve hükümlerimizin aldığı kararları, Anadolu Basın Birliği olarak sonuna kadar destekliyoruz. Türk milleti, bölünmez bütünlüğünü yok saymaya cüret edenlere tarih sahnesinde her zaman karşılığını vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Güçlü ve Büyük Bir Devlettir ve İdlib’de Şehit Olan Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Başkan Dağ, Biz binlerce yıldır geleneği olan bir milletin evlatlarıyız..

Bu topraklar binlerce şehidin kanı ve Gazilerin mücadelesi ile kurulmuştur. Bundan sonrada bu topraklar sahipsiz kalmayacaktır. Bu topraklar ve bu millet için kanının son damlasına kadar akıtan Şehitlerimize Allahtan Rahmet ve Yaralı Olan Askerlerimize Acil Şifalar Diliyorum dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)