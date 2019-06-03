Başkan Dağ’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya şube Başkanı Zeki Dağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Dağ, “Ramazan Bayramı’nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve en güzel bir şekilde kutlamalıyız” dedi.

Başkan Dağ, “11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı inancımızda müstesna bir yere sahiptir.

Ramazan Bayramının milletimiz, İslam âlemi ve insanlık için ve yine tüm basın çalışan kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm Malatyalı hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Hayırlı Bayramlar."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)