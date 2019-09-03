Başkan Dağ’dan Taziye Mesajı

"Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Malatya’nın yetiştirmiş olduğu duayen gazetecilerden olan ve 30 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Haydar Karaduman vefatı basın camiasını derinde umuştur.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Malatya’mızın emektar gazetecilerinden ve Uzun yıllardır Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanlığını yapan Haydar Karaduman’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

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