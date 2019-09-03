Başkan Dağ’dan Taziye Mesajı

Başkan Dağ, Mesajında Şunları Dile Getirdi:
"Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Malatya’nın yetiştirmiş olduğu duayen gazetecilerden olan ve 30 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Haydar Karaduman vefatı basın camiasını derinde umuştur.
Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Merhum Haydar Karaduman Malatya Basınına büyük katkıları olmuştur.
Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)