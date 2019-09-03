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03 Eylül 2019 Salı 16:07

Başkan Dağ’dan Taziye Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Malatya’mızın emektar gazetecilerinden ve Uzun yıllardır Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanlığını yapan Haydar Karaduman’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayınladı.

Başkan Dağ'dan Taziye Mesajı
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Başkan Dağ, Mesajında Şunları Dile Getirdi:

"Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Malatya’nın yetiştirmiş olduğu duayen gazetecilerden olan ve 30 yıl boyunca Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini yürüten Haydar Karaduman vefatı basın camiasını derinde umuştur.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Merhum Haydar Karaduman Malatya Basınına büyük katkıları olmuştur.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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