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25 Şubat 2020 Salı 16:03

Başkan Dağ’dan Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle bir mesajı yayınladı.

Başkan Dağ'dan Üç Aylar Ve Regaip Kandili Mesajı
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Başkan Dağ, Regaip, Miraç, Berat Kandillerini ve Kadir Gecesini barındıran, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan mübarek üç aylara erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadığımızı belirten Başkan Dağ “Bu günler Rabbimizin insanlığa sunduğu bereket ve rahmet dolu dönemlerdir ve kıymetini bilmeliyiz.

Dayanışma, yardımlaşma, merhamet hislerimizin üst noktaya ulaştığı, insanlığın erdemlerinin ve güzelliklerinin ortaya çıktığı aylardır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu ayları Rabbimize yaklaşmak için ibadet ve tövbeyle değerlendirirken, birbirimizle yakınlaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek, aramızdaki anlaşmazlıkları kardeşlik potası içinde eritmek için de bir fırsat olarak görmeliyiz.

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin üç aylarını ve Perşembe gecesi idrak edeceğimiz Regaip Kandilini tebrik eder, bu mübarek günlerin İslam aleminin ve milletimizin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Zeki DAĞ

Anadolu Basın Birliği

Malatya Şube Başkanı



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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