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09 Ocak 2020 Perşembe 13:33

Başkan Dağ’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Dağ'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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Başkan Dağ, Yayınladığı Mesajda ; "Basın mensubu kardeşlerimin her zaman zor şartlarda görev yaptıklarını, vatandaşın Haber Alma hakkını ilkeli, tarafsız, sorumlu ve gazetecilik anlayışı içerisinde ifa eden onurlu bir mesleğin mensuplarıdır.

Basın; vatandaş ve kurumlar arasında bir köprü vazifesi görmekte olup, Basın emekçileri gecesi gündüzü belli olmadan zor şartlarda görevlerini yerine getirmektedirler.

Basın mensubu yaşamın olduğu her alanda vatandaşın gözü, kulağı ve sesi olmalıdır, hatta doğanın bir parçası! Doğadaki canlılarında vicdanı olmalıdır. Böylesi sorumluluğu geniş bir alana hüküm eden basın çalışanlarının görevlerini yerine getirirken; kamu düzenine saygılı, kişi hak ve özgürlüklerinin de sınırlarını bilerek habercilik yapması bilincinde olmalıdır dedi.

Anadolu Basın Birliği Derneği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü Kutluyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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