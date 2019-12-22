Başkan Erdoğan YATAY, Başkan Güder İse DİKEY Yapılaşma Taraftarı
TurkiyeSon.com'un değerli yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit, Türkiye Cumhuriyeti Başkanının ısrarla Yatay yapılaşmanın olması gerektiğini açıklamasına rağmen Malatya Battalgazi İlçe Belediye Başkanı Osman Güder ise Dikey Yapılaşmayı yaygınlaştırmaya çalışmasını kaleme aldı.
TurkiyeSon.com'un değerli yazarı Malatyalı Hakkı Şenyiğit'in yazısını sizlerle buluşturuyoruz.
"Sayın Başkan AK Partide Malatya İlçe Teşkilatlarında Belli Süre Görev aldı Teşkilatçı Bir Başkandır .
ALLAH kısmet etti Battalgazi Gibi Değerli bir ilçede Başkan oldu.
Tabi Bu Seçimde Malatya da da CUMHUR ittifakı ile Seçimleri kazandılar Sayın Başkan Osman Güder beyde dahil
Burada unutulmaması gereken bir husus vardır.
Cumhur İttifakı ile kazandığı Şehirde İttifak yaptığı Partiyle yapılacak işlerle ilgili Hiç İstişarede bulunuyor mu?
“İş hakkında onlarla müşâvere et!” (Âl-i İmrân (3), 159)
Müşâvere ve istişâre, danışmak ve birbirinin görüşünü almak demektir. Dünyanın en medenî insanı olan müslümanlar, hiçbir işlerini zorbalıkla yapmazlar. İçlerinde görüş ve fikir sahibi olanlar, bir problemi çözmek için bir araya gelirler, birbirine danışır ve görüşlerini alırlar.
Ama bir devlet işinde, o konuda söz sahibi olanları bir araya getirip onların görüşlerine müracaat edilmişse, meşveret veya şûra denen bu nevi toplantılarda alınan kararlar bağlayıcıdır ve uygulanması zorunludur. “Onlar işlerini aralarında müşâvere ile yürütürler” âyetinin mânası da budur.
İttifakların yarını ve Daha ilerisi için bu Şarttır
Şimdi Sayın Başkan Seçildikten Sonra Battalgazi ye bağlı Semtlerin Daha verimli olması için Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Geldiği günden itibaren Dikey Yapılaşma Çalışması başlatmış ve Bu arada Kotaların artığı veya dahada artacağı söyleniyor
Sayın Başkan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Yapılacak Düzenlemeyi AK Parti Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanın verdiği Emire Göre yapmasını beklerdim Yani Sayın Cumhurbaşkanı bağırıyor Dikey değil bundan sonra artık Yatay Projeye geçin Semtin Eski estetiğini bozmayın diyor
Sayın Başkan Siz Cumhurbaşkanın Fikrinin yanlış olduğuna inanıyorsanız O Zaman Sizin bir Fikriniz vardır Ama Siz Partiden gelen Teşkilatçı birisiniz Genel Başkanın sözü Emirdir AK Partide
Bakın Battalgazi Turistik bir İlçemiz Ama ne yazık ki O Kadar Film vb festivaller yapılıyor yinede bu sene Hiç Turist çekememiş Tabi ki bu sorun Tek sizin Sorunuz değil ama Proje ve Reklam Tanıtım yapılmasının projeleri olursa
Malatya Battalgazi Tarihin ilk yerleşim Bölgesi olan yer Elazığ Harputtan daha az Turist çekiyorsa başta Sayın Vali Kültür Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir ve Sayın Başkan siz en fazla Sorumlu olanlarsınız Çözümü siz üretmelisiniz O Kadar Başkan yardımcınız var ama Başkan yardımcısı işte Ünvanı
Sayın Başkan Battalgazi Belediyesinde olabilecek her türlü Hata ve Yanlış kim yaparsa yapsın Oranın Anahtarı sizde
Kim emanete (kamu malına) hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir ve onlara haksızlık edilmez.” (Ali İmran 161).Bu ayet, devlet malına el uzatanların yaptıklarının karşılığı olarak layık oldukları cezaya çarptırılacağını göstermektedir.
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