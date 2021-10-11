Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2021 Pazartesi 18:04

Başkan Güder: “Battalgazimize Hayırlı Ve Uğurlu Olsun”

Battalgazi’nin modernize edilmesi için birçok vizyonel projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, Tandoğan Mahallesinde hayata geçireceği “…

Başkan Güder: 'Battalgazimize Hayırlı Ve Uğurlu Olsun”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710

Başkan Güder: “Battalgazimize Hayırlı Ve Uğurlu Olsun”

Battalgazi’nin modernize edilmesi için birçok vizyonel projeyi hayata geçiren Battalgazi Belediyesi, Tandoğan Mahallesinde hayata geçireceği “Gül Bahçesi Projesi”nin çalışmaları başladı. Projenin tamamlanması ile ilçeyi gül kokusu saracak.

Daha modern ve yaşanabilir bir Battalgazi oluşturmak için vizyonel projeleri bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in seçim vaatlerinden bir tanesi daha ilçede hayat buluyor. Hayata geçirdiği yatırım ve hizmetlerle her kesimden vatandaşın büyük takdirini toplamanın haklı gururunu yaşayan Başkan Güder, Gül Bahçesi Projesinin startını verdi. Tandoğan Mahallesi’ndeki Kısmet ve Dostlar sokak arasında bulunan 9 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan ve içerisinde; İşletme binası, gül parselleri, süs havuzları, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanlarının olacağı Gül Bahçesi, Battalgazililerin uğrak mekanı haline gelecek. 3 milyon lirayı aşan projenin tamamlanması ile ilçeyi gül konusu saracak. Malatya iklimine uygun renk cümbüşünün yaşanacağı Bahçede 30 farklı türden bitki ve güller yer alacak.

BATTALGAZİ’YE AYRI BİR RENK KATACAK

Battalgazi Belediyesi tarafından Tandoğan mahallesinde projelendirilen Gül Bahçesi, Battalgazi’ye ayrı bir renk katacak. Projenin startını veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, proje alanına 200 kamyon toprak serimi gerçekleştirerek, alan düzenlemesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN GÜDER: “BATTALGAZİMİZE HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN”

Gül yüzlü insanların ilçesi Battalgazi’yi gül bahçesine haline dönüştürme çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gül yüzlü insanların ilçesi Battalgazi’mizi gül bahçesine haline getiriyoruz. Büyük önem verdiğimiz ilçemizin estetiğini hayata geçirdiğimiz projelerimiz ile daha renkli bir görünüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda Renk ve Koku Bahçesi projemizin de startını verdik. Ekiplerimiz şuanda hummalı bir çalışma içerisindeler. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olsun. Projemiz tamamlandığı zaman güzel bir alan olacak. Bizler bu yola hizmet aşkı ile çıktık. En güzel hizmetleri sunmak, bizim boynumuzun borcudur. Çünkü Battalgazi’ye hizmet sözümüz var, yatırım sözümüz var. İlçemizin hiçbir mahallesini ayırmıyor, her bir mahallemizi hizmet ve yatırımlarla ilmik ilmik dokuyoruz. Halkımıza daha güzel bir yaşam sunmak için Battalgazi Belediyesi olarak her daim sahadayız. Gül bahçesi projemizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden Çok Memnun Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden...
Hizmet içi eğitim programı Hizmet içi eğitim programı
Eski Bakan Eker Ve Dinçer Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi Gezdi Eski Bakan Eker Ve Dinçer Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi...
Ağbaba: 10 Ekim'de Adalet Arayışlarının Sonuçsuz Kalması Acıları Daha da Artıyor Ağbaba: 10 Ekim'de Adalet Arayışlarının Sonuçsuz...
Beydağı Tabiat Parkı İnceleme Beydağı Tabiat Parkı İnceleme
Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları Sürüyor Battalgazi’deki Parklarda Revize Çalışmaları...
Kernek Meydanı Çalışmalarında Sona Doğru Kernek Meydanı Çalışmalarında Sona Doğru
Milletvekili Fendoğlu'ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü'ne övgüler Milletvekili Fendoğlu'ndan Karaciğer Nakil Enstitüsü'ne...
Vali Baruş, Kale İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi Vali Baruş, Kale İlçesinde Muhtarlarla Toplantı...
Büyükşehir Belediyesinden Aşı Kampanyasına Destek Büyükşehir Belediyesinden Aşı Kampanyasına Destek
Ağbaba'dan Kemal Özalper İlköğretim Okuluna Yeni Bilgisayar Laboratuvarı Ağbaba'dan Kemal Özalper İlköğretim Okuluna Yeni...
Battalgazi’deki Üreticilere Sertifikalı Arpa Tohumu Dağıtıldı Battalgazi’deki Üreticilere Sertifikalı Arpa Tohumu...
Vali Baruş Öğrencilerle “Akif” Filmini Seyretti Vali Baruş Öğrencilerle “Akif” Filmini Seyretti
Maski Karadere’nin Altyapı Sorununu Çözdü Maski Karadere’nin Altyapı Sorununu Çözdü
Battalgazİ Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının 2.Birleşimi Tamamlandı Battalgazİ Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısının...
Yukarı Çık
banner737

Vatandaşlar, Belediyenin Evde Bakım Hizmetinden...
  Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi’nin yaşlı ve engelli vatandaşlara evde saç ve sakal tıraşı...

Haberi Oku