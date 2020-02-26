Başkan Güder, “Battalgazi’nin Ciddi İmar Sorunları Vardı”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr.Mehmet Sağlam ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelen Başkan Güder, 2020 yılı Battalgazi Belediyesinin yatırım yılı olacağını belirtti. Başkan Güder, Sivil Toplum Kuruluşlarının tespit ve önerilerinin Battalgazi’nin daha fazla gelişmesinde önemli rol oynayacağının da altını çizdi.

SAĞLAM: “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİZİ İLETİYORUZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini ileten Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Mehmet Sağlam, “Bizler bir sivil toplum kuruluşu olarak şehrimize değer katmak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder ile yönetim kurulu üyelerimizle birlikte istişare toplantımızı gerçekleştirdik ve Belediye başkanlarımızla bu toplantılarımıza devam edeceğiz. Bizlerin fikirlerine her daim önem veren Başkanımıza toplantımıza katılması ve Battalgazi’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN GÜDER: “VATANDAŞLARIMIZ İLE SÜREKLİ İSTİŞARE İÇİNDEYİZ”

Seçim öncesi ve sonrası sorunlara çare bulmak adına sürekli vatandaşlarla iç içe olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bildiğiniz gibi 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde sizlerinde destekleri ile yüzde 70.26 oy oranıyla Türkiye’de 300-350 bin nüfusa sahip ilçelere arasında birinci olarak seçimi kazandık. Emeği geçen herkese şükranlarımı ifade ediyorum. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda yedek yönetimde görev aldık. İl yönetimi, il başkan yardımcılığı, merkez ilçe başkanlığı ve daha sonrasına Battalgazi ilçe başkanlığı görevini yürüttük. 2019 yılında da bize Battalgazi Belediye Başkanlığı görevi tevdi edildi. Malatyalı olmamız, Battalgazi bölgesine hakim olmamız bölgeyi tanımamız Battalgazi için büyük önem taşıyordu. Parti teşkilatımızda görev aldığımızda gerek Kadın kollarımız olsun gerek gençlik kollarımız olsun gerekse ana kademe ile Battalgazi’mizin ve Malatya’mızın her sokağını ilmek ilmek işledik. Sorunlarımızın birinci ağızdan duymak ve bunlara çözüm bulmak adına her vatandaşımızla görüştük ve onları tek tek dinledik. Bu çalışmamız seçim sonrası da devam ediyor. Belediye Başkanı olduğumuzda Battalgazi’nin sorunlarına yabancı olmamamız nedeniyle bu yüksek oy oranını yakaladık.” İfadelerini kullandı.

“BATTALGAZİ’NİN CİDDİ İMAR SORUNLARI VARDI”

Battalgazi bölgesinin zor bir bölge olduğunu belirten Başkan Güder, “Battalgazi zor bir bölge. Malatya’nın eski yerleşke yerinin Battalgazi’de bulunması, Battalgazi’nin yükümlülüğünü kat ve kat arttıran sorunların en başından geliyor. Battalgazi bölgesinde ciddi anlamda imar problemi vardı. Özellikle Milli Eğitim Müdürümüz Battalgazi bölgesinde imarın bitmemesinden dolayı Eğitim ve Sosyal tesis alanların bulunmayışından şikayetçiydi. Göreve geldiğimiz günden itibaren imarla alakalı olarak özellikle çevre yolunun altındaki mahallerimizden başlayarak çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kentleşme açısından yeni alan olarak Üniversite’nin civarlarında imar dağınıklığının bitmesiyle şehrin doğuya doğru gelişmesi anlamında Bulgurlu bölgesinde 500 dönümlük imar çalışması bitme aşamasına geldi. Buradaki yoğunluğu ise 1.2’den 1.5’a çıkartıyoruz. Yeşilyurt’ta şuan 2 ila 2.5 yoğunluk kullanıldı. Daha sonrasında Sayıştay ve Danıştay’ın iptali ile 1.2’e indirildi. Battalgazi Belediyesi olarak bunun öncülüğünü yaptık ve ilk bizim Meclisimizde onaylandı. Kırsal kesimlerin 1.2 ile gelişmesinin mümkün olmayacağını, bunun kesinlikle arttırılması gerektiğini kararlaştırdık ve 1.5’e çıkardık. 500 dönümlük bir konut alanını kentsel dönüşüm olacak şekilde Bulgurlu bölgesinde dönüştürdük. Bu çalışmamızda da sona yaklaştık. Diğer tarafta da şehirle bütünleşmiş olan ama şehirden ayrı izole edilmiş olan Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinde tarımsal alanlar korunak 10’ar bin dönüm imara açacağız inşallah. Buradaki amacımız Battalgazi bölgesinde yaşayan insanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama adına İmarın Battalgazi bölgesinde çözülme kavuşmasıdır” diye konuştu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Battalgazi Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlayışlarını sürdüreceklerini ifade eden Başkan Güder, şunları söyledi: “Battalgazi Belediye olarak haftada 2 gün her mahallemizi ziyaret ederek, orada yaşan vatandaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızı ileriki zamanda da daha çok hızlandırarak devam ettireceğiz. Sosyal Belediyeciliği canlandırma adına Gençlik merkezleri için çalışmalara başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapmış çalışmalar neticesinde Hanımınçiftliği Belediye Binasının Gençlik merkezi olması yolunda adımlar atıldı ve şuan tadilatı yapılıyor. İnşallah kısa süre içerisinde oradaki bölge insanımızın, gençlerimizin hizmetine sunulacak. Yapılan incelemelerin ardından Orduzu’da ki Belediye binamızın depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkımı gerçekleşecek. Buranın yerine de bir Gençlik merkezi oluşturmak istiyoruz. Amacımız farklı yerlere kanalize olan gençlerimizi Belediye olarak nasıl topluma entegre edebiliriz, yönlendirebiliriz düşüncesiyle bu çalışmalarımızı yapmış olduk. Oralar yarın faaliyete geçtiğinde Sivil Toplum Örgülerimiz, Kanaat Önderlerimiz ve diğer temsilcilerimizle o bölgedeki gençliği bilinçlendirme adına çalışmalarımız olacak” dedi.

“2020 YILI YATIRIM YILIMIZ OLACAK”

2020 yılının Battalgazi Belediyesi adına yatırım yılı olacağını aktaran Başkan Güder, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle şunu belirtmek istiyorum. 2020 yılı inşallah Battalgazi Belediyesinin yatırım yılı olacak. Yatırımlarımızı bir bir hayata geçirmek için çalışmalarımızı gece gündüz yürütüyoruz. Battalgazi Belediyesine ait bazı birimlerin eksikleri vardı ve bunları giderdik. Bunların başında da Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve İspendere İçme Suları vardı. Bildiğiniz üzere Engelsiz Yaşam Merkezimiz var. Oranın işleyişini daha geliştirerek bölüm sayısını arttırdık ve aileleri rahatlamak adına günün belli vakitlerinde engelli kardeşlerimize tedavi ve eğitim verilmektedir. İspendere İçmeleri Malatya’mız için gerçekten önemli bir yer. Doğal bir güzellik ve doğal bir şifa kaynağıdır. Orada yüzde 70 oranında daha önce tamamlanmıştı. 2019’da yüzde 20 oranında bir tamamlama çalışması yaptık. Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılında kalan yüzde 10’luk kısmı da tamamlayarak, milletimizin istifadesine sunmuş olacağız. Bir taraftan vatandaşlarımız adına sosyal etkinlik alanlarımızı arttırırken, diğer taraftan da insanımızın kültürünü, örfünü ve adetini korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda birimlerimiz ve Sivil Toplum Örgütlerimiz ile ortak çalışmalarımız oluyor. Bu yapılan çalışmalarda ise birbirlerimize paydaş oluyoruz. BİLSAM Yönetim kurulu başkanına ve yönetim kurulu üyelerine istişare toplantısına yapmış oldukları davetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)